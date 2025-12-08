La Molina: pasajero termina hospitalizado tras ser bajado a golpes de una combi informal [VIDEO]

En el distrito limeño de La Molina, un ciudadano de 54 años terminó hospitalizado luego de ser bajado a golpes de una combi informal y, posteriormente, lanzado contra el pavimento.

El hecho ocurrió en la cuadra 18 de la avenida Alameda del Corregidor.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el hombre estaba a punto de bajar de la combi de color blanco, pero el conductor aceleró, por lo que este pasajero tuvo que sostenerse de la estructura y no bajó.

Eso provocó la reacción del cobrador, quien lo agarró de sus prendas y lo jaló a la fuerza; luego le hizo caer violentamente sobre la vereda.

Chofer y cobrador fueron detenidos

El general en retiro Javier Ávalos Arenas, exgerente de seguridad ciudadana de la municipalidad de La Molina, ha confirmado que personal de serenazgo logró intervenir, tanto al conductor como al cobrador de esta combi, luego de una persecución de más de 25 cuadras.

"Inmediatamente mandamos personal, auxiliamos a esta persona, lo llevamos al hospital de salud y comenzamos a seguir al vehículo desde la cuadra 18 de Corregidora y hasta más de 25 cuadras, donde lo interceptamos, hicimos el arresto ciudadano, llegó la Policía Nacional y fueron detenidos", declaró a RPP.

Por otro lado, el chofer de la combi tenía la licencia de conducir suspendida y registraba cinco infracciones de tránsito. Pese a ello, seguía al volante de una combi informal.

Tanto el chofer como el cobrador permanecen en la comisaría PNP Santa Felicia de La Molina para las investigaciones del caso.

Mientras tanto, el pasajero afectado continúa en observación en un centro de salud del mencionado distrito.