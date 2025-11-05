Últimas Noticias
Mininter confirma captura en España de ‘Negro Marín’, integrante de ‘Los Sanguinarios de la Construcción’

Mininter indicó que tras un paciente trabajo de inteligencia se capturó a Miguel Ángel Marín Morón.
Mininter indicó que tras un paciente trabajo de inteligencia se capturó a Miguel Ángel Marín Morón. | Fuente: Andina
por Redacción RPP

·

El Ministerio del Interior (Mininter) indicó que la detención se llevó a cabo en coordinación con la Policía española y que Miguel Ángel Marín Morón estaría vinculado a asesinatos y extorsiones en Lima y Callao.

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la División contra la Ciberdelincuencia de Madrid, capturó en España a Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’, miembro de la organización criminal 'Los Sanguinarios de la Construcción'.

A través de un comunicado, el Mininter señaló que el ‘Negro Marín’ era uno de los delincuentes más peligrosos del país, y que su arresto representa “un golpe aún más significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional”.

Asimismo, indicó que el detenido habría sembrado el terror en zonas comerciales como Gamarra, el mercado Unicachi y Las Malvinas.

Además, mencionó que este sujeto estaría vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas, artistas, empresarios y comerciantes en Lima y Callao.

Rival de ‘El Monstruo’

El Mininter también señaló que el ‘Negro Marín’ era considerado como uno de los principales rivales de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, y que fuera detenido recientemente por las autoridades

A ello, agregó que el intervenido era, además, uno de los secuaces de Adam Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, cabecilla de una mafia que atemorizaba a gremios empresariales y que actualmente cumple condena en una penal del país.

Finalmente, el Ministerio del Interior afirmó que gracias a las gestiones de la Policía Nacional se logró la emisión de una alerta roja internacional de Interpol, acción que permitió su captura por los delitos de organización criminal, sicariato, extorsión y lesiones graves.

