“No nos sirve”: José Jerí cuestionó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente y pidió evaluar su derogación

José Jerí propuso evaluar derogatoria de Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. | Fuente: RPP

El presidente de la República, José Jerí, hizo un abierto cuestionamiento al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente, al que calificó como “de escritorio y lejano a la realidad”.

“Tenemos un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente, un plan a mi criterio de escritorio y lejano a la realidad y que, en la práctica, no nos sirve”, sostuvo el jefe de Estado.

“Es una de las críticas que hice hace unos meses y hoy, desde el Gobierno, la vuelvo a realizar. Por eso, señor ministro (del Interior, Vicente Tiburcio), debemos dejar de tener planes de escritorio y tener planes que verdaderamente respondan a la realidad del día de hoy, con visión de futuro”, agregó.

En ese sentido, el mandatario propuso evaluar su derogación. “Planes aquellos, como los del 2013, 2018, que tenían una lógica distinta, mucho más operativa”, apuntó.



Entrega de equipamiento

José Jerí brindó estas declaraciones en la sede del Ministerio del Interior, en el distrito de San Isidro; durante la ceremonia de entrega de equipamiento logístico para el fortalecimiento operativo de la Policía Nacional, que consiste en chalecos antibala, fusiles y prendas.

El presidente aseguró que, en el marco del estado de emergencia -que está entrando a su segunda semana-, anunciará en los próximos días una nueva adquisición de equipamiento para la Policía con el fin de combatir la criminalidad.

En la citada actividad, también participaron el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el ministro de la Producción, César Quispe; y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.



¡Un total de 123 534 prendas policiales, 2282 fusiles y 4000 chalecos antibalas fortalecen la lucha contra el crimen!



Participan el presidente @josejeriore; el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el titular de @MINPRODUCCION, César Quispe; y el Cmdte. Gral. de @PoliciaPeru. pic.twitter.com/u0KBljqyKW — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 5, 2025