Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

“No nos sirve”: José Jerí cuestionó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente y pidió evaluar su derogación

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El presidente calificó como “de escritorio y lejano a la realidad” el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Gobierno
00:00 · 01:22
José Jeri
José Jerí propuso evaluar derogatoria de Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. | Fuente: RPP

El presidente de la República, José Jerí, hizo un abierto cuestionamiento al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente, al que calificó como “de escritorio y lejano a la realidad”.

“Tenemos un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente, un plan a mi criterio de escritorio y lejano a la realidad y que, en la práctica, no nos sirve”, sostuvo el jefe de Estado.

“Es una de las críticas que hice hace unos meses y hoy, desde el Gobierno, la vuelvo a realizar. Por eso, señor ministro (del Interior, Vicente Tiburcio), debemos dejar de tener planes de escritorio y tener planes que verdaderamente respondan a la realidad del día de hoy, con visión de futuro”, agregó.

En ese sentido, el mandatario propuso evaluar su derogación. “Planes aquellos, como los del 2013, 2018, que tenían una lógica distinta, mucho más operativa”, apuntó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Entrega de equipamiento

José Jerí brindó estas declaraciones en la sede del Ministerio del Interior, en el distrito de San Isidro; durante la ceremonia de entrega de equipamiento logístico para el fortalecimiento operativo de la Policía Nacional, que consiste en chalecos antibala, fusiles y prendas.

El presidente aseguró que, en el marco del estado de emergencia -que está entrando a su segunda semana-, anunciará en los próximos días una nueva adquisición de equipamiento para la Policía con el fin de combatir la criminalidad.

En la citada actividad, también participaron el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el ministro de la Producción, César Quispe; y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP221 | INFORMES | Todo sobre el DNI electrónico: ¿para qué sirve la clave PIN?

Muchos peruanos aún ignoran los beneficios del DNI electrónico. No saben qué es la clave PIN que contiene este documento y muchos ni siquiera la recuerdan. Esta es una herramienta esencial para realizar trámites digitales. En el siguiente informe de El Poder en tus Manos, Paloma Verano les explica todos los detalles sobre el DNI electrónico, que será uno de los requisitos básicos para usar el voto digital, si es que este se aprueba en diciembre de este año.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
José Jeri Estado de emergencia Mininter Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA