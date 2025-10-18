Ministro del Interior: “Seremos implacables contra la extorsión en todas sus modalidades”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, indicó este sábado que el Gobierno será “implacable contra las mafias de extorsión” y que para ello buscan consolidar la articulación de las entidades del sistema de justicia con el Ejecutivo.

Durante la cuarta mesa de trabajo con representantes del Ministerio Público y diversas empresas de transporte público que brindan servicio en distintos puntos de la capital, el ministro resaltó que estos espacios permiten fortalecer la lucha contra la criminalidad.

En esa línea, se comprometió a incorporar a representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Transportes en esta mesa, a fin de obtener resultados.

“Existe la plena voluntad y predisposición de fortalecer la normatividad. Ya se han promulgado algunas leyes y están próximas a aprobarse normas complementarias para que la Policía Nacional y el Ministerio Público puedan hacer justicia”, indicó el ministro.

Puertas abiertas

Tiburcio lamentó el reciente asesinato de un chofer en Lurín, presuntamente a manos de extorsionadores e indicó que no permitirán que las empresas de transporte sean atacadas por la criminalidad organizada.

“No se puede permitir que las empresas de transporte formalizadas, que generan empleo y aportan al país brindando un servicio al ciudadano, sean atacadas por el crimen organizado”, dijo.

Finalmente, informó que existen instrucciones precisas del presidente José Jerí para que el Ministerio del Interior trabaje con puertas abiertas, escuchando a todos los ciudadanos que puedan contribuir con propuestas concretas para enfrentar la inseguridad ciudadana.

“Hay una prioridad en el sector transporte, pero eso no deja de lado a la ciudadanía en general”, remarcó.