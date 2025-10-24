Ministerio Público inmovilizó barra de oro proveniente de la minería ilegal: está valorizada en más de S/ 3 millones

El Ministerio Público informó que ha logrado inmovilizar una barra de oro de aproximadamente siete kilos, valorizada en $ 972 070.32 (equivalente a más de 3.2 millones de soles), presuntamente proveniente de la minería ilegal.

En un comunicado, la institución indicó que la barra de oro, cuya pureza es de 99.56 %, fue hallada en un almacén aeroportuario del Callao.

“La carga fue detectada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) -debido a que no se acreditó un origen legal- y se alertó al Ministerio Público para las diligencias correspondientes”, se lee en el texto.

La investigación, a cargo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, apunta a que la barra de oro -presuntamente proviene de actividades de la minería ilegal en Arequipa- estaba a punto de ser exportada a Italia.



📢 #FiscalíaActúa | Una barra de oro de 7 kilos, valorizada en más de S/ 3 millones y que provendría de la minería ilegal, fue inmovilizada por la Fiscalía. pic.twitter.com/mFfv2hEzqh — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 23, 2025

Personas investigadas

El Ministerio Público informó, además, que se ha abierto investigación a tres personas: Jorge Zuazo, Manuel Maldonado y Jesús Maldonado, “así como una empresa minera, por el presunto delito de lavado de activos proveniente de la minería ilegal”.

“La fiscal provincial Luz Taquire señaló que el oro permanecerá inmovilizado en una bóveda de la misma sede aduanera en el Callao, mientras continúan las investigaciones”, agregó la institución.

Cabe mencionar que, días atrás, el Ministerio Público inmovilizó otras tres barras de oro cotizadas en más de tres millones de dólares, también presuntamente vinculadas a la minería ilegal.

