Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Ministerio Público inmovilizó barra de oro proveniente de la minería ilegal: está valorizada en más de S/ 3 millones

La barra de oro fue hallada en un almacén aeroportuario del Callao.
La barra de oro fue hallada en un almacén aeroportuario del Callao. | Fuente: Ministerio Público
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La barra de oro, cuya pureza es de 99.56 %, fue inmovilizada, cuando estaba a punto de ser exportada a Italia.

El Ministerio Público informó que ha logrado inmovilizar una barra de oro de aproximadamente siete kilos, valorizada en $ 972 070.32 (equivalente a más de 3.2 millones de soles), presuntamente proveniente de la minería ilegal.

En un comunicado, la institución indicó que la barra de oro, cuya pureza es de 99.56 %, fue hallada en un almacén aeroportuario del Callao.

“La carga fue detectada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) -debido a que no se acreditó un origen legal- y se alertó al Ministerio Público para las diligencias correspondientes”, se lee en el texto.

La investigación, a cargo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, apunta a que la barra de oro -presuntamente proviene de actividades de la minería ilegal en Arequipa- estaba a punto de ser exportada a Italia.

Personas investigadas

El Ministerio Público informó, además, que se ha abierto investigación a tres personas: Jorge Zuazo, Manuel Maldonado y Jesús Maldonado, “así como una empresa minera, por el presunto delito de lavado de activos proveniente de la minería ilegal”.

“La fiscal provincial Luz Taquire señaló que el oro permanecerá inmovilizado en una bóveda de la misma sede aduanera en el Callao, mientras continúan las investigaciones”, agregó la institución.

Cabe mencionar que, días atrás, el Ministerio Público inmovilizó otras tres barras de oro cotizadas en más de tres millones de dólares, también presuntamente vinculadas a la minería ilegal.

Te recomendamos

Informes RPP

Señor de los Milagros: fe y tradición que se mantienen a lo largo de los siglos

Cada octubre, innumerables fieles acompañan al Cristo Moreno en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país. Este 2025, la sagrada imagen del Señor de los Milagros vuelve a las calles para llevar esperanza y fe al pueblo peruano, que se une en una celebración de alcance global. Conozca más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Ministerio Público Barra de oro Minería ilegal Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA