Áncash: identifican a presuntos integrantes de banda criminal que amenazó de muerte a fiscal por WhatsApp

Según las primeras investigaciones, los implicados serían dos hombres vinculados al sector pesquero y supuestos miembros del grupo autodenominado ‘Los Empresarios’.

El Ministerio Público informó que fueron identificados los presuntos responsables de las amenazas de muerte dirigidas a la fiscal especializada en materia ambiental del Santa, Evelyn Lamadrid Vences.

Los presuntos implicados serían dos hombres del sector pesquero, de acuerdo con las primeras diligencias de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo del Santa y Áncash.

Cabe señalar que la investigación se encuentra en curso tras ser formalizada, aunque las autoridades han decidido mantener el proceso de manera reservada.

La fiscal Lamadrid, quien ya había sido víctima de amenazas en el pasado, denunció a principios de este mes haber recibido mensajes intimidatorios a través del WhatsApp.

En dichos textos se le exigía “que no meta donde no debe” y se le amenazaba con conocer cada uno de sus movimientos y los de su familia.

Los mensajes fueron firmados por un grupo autodenominado ‘Los Empresarios’.

En 2019, la representante del Ministerio Público también fue víctima de intimidaciones por parte de mineros informales.