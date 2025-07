Permanece detenido en la Comisaría de Miraflores el hombre que ingresó a un colegio vestido de mujer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El sujeto fue descubierto dentro del Colegio Mater Purissima. | Fuente: RPP

Permanece detenido en la Comisaría PNP de Miraflores César Iván Araujo (46), el sujeto que ayer, viernes, fue descubierto dentro del Colegio Mater Purissima vestido de mujer y presuntamente filmando a los escolares, aprovechando que se realizaba un desfile por Fiestas Patrias.

Tras ser detectado por los padres, el hombre fue intervenido por personal de seguridad del colegio y, posteriormente, trasladado a la comisaría del distrito, donde permanece detenido hasta este sábado.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que el hombre está siendo investigado por el presunto delito de inviolabilidad de domicilio contra la institución educativa. Sin embargo, las pesquisas determinarán si cometió otro ilícito.

Cabe mencionar que, según testigos, el hombre estuvo filmando a los escolares y habría sido visto cerca del baño de mujeres. No obstante, estas denuncias se encuentran aún en investigación.

Los padres de familia han invocado a las autoridades celeridad en las investigaciones contra César Iván Araujo.



“No he hecho nada malo”

En la dependencia policial, el sujeto aseguró que no ha hecho “nada malo” y justificó su accionar, aduciendo de que había ingresado al colegio a presenciar un acto “público”.

“¿Qué he hecho? No he hecho nada malo, solamente filmé el desfile. Todas esas personas estaban ahí. Si desean y quieren, lo hacen (grabar la actividad)”, indicó el hombre, que se identificó como “vecino de Miraflores”.

La excongresista y exministra de la Mujer Rosario Sasieta llegó hasta el Colegio Mater Purissima, para asesorar a los padres, a fin de que puedan denunciar al sujeto.

En la citada escuela estudian aproximadamente mil alumnos, de inicial, primaria y secundaria.