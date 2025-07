La inseguridad golpea a los emprendedores: cerca de mil bodegas han cerrado en lo que va del 2025 por ola de extorsiones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cerca de mil bodegas han cerrado en lo que va del año 2025 debido a la creciente ola de extorsiones, según informó a RPP Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú.

"Hasta ahora vamos más o menos casi 5 000 socios que han reportado que han sido extorsionados y un promedio casi de 900, casi llegando a 1 000, que ya han tenido que cerrar porque los niveles de extorsión todavía siguen siendo muy altos. Agregar que ya han habido algunos atentados posibles contra el negocio y contra la vida", declaró en La Rotativa del Aire.

Choy explicó que las modalidades de extorsión han variado. "Antes, en los procesos de extorsión, nos cobraban entre 10 000 a 20 000 soles para dejarnos tranquilos. Y ahora esta modalidad ha cambiado al cobro de cupos. Por ejemplo, te pueden cobrar diario, semanal, quincenal y algunos mensual. Hay algunos que te cobran mensual y esto está en función del tipo de negocio en el cual los delincuentes te van evaluando y qué grado de nivel de apoyo es lo que te dicen ellos que te van a brindar", reportó.

En esa línea, Choy sostuvo que a nivel nacional los lugares donde se enfrentan mayores problemas de extorsión son Trujillo, Huancayo, Arequipa, Chiclayo y Piura.

Guía contra la extorsión

Ante esta situación, Choy informó que la Asociación de Bodegueros del Perú, en colaboración con la empresa Backus, se dirigió al Ministerio del Interior, para presentar una guía antiextorsión con el propósito de orientar a los afectados sobre cómo proceder legalmente. Alertó que un gran impedimento para las denuncias es el miedo y el desconocimiento del proceso.

"El que quería denunciar tenía miedo y por lo tanto no denunciaba. Y si se iba a denunciar, lo 'peloteaban' y al final no sabía cómo hacer. Por el otro lado la policía dice: 'yo me siento imposible de brazos porque sé que existen las extorsiones, pero lamentablemente la gente no denuncia'. Entonces, para poder dar esta solución le planteamos al Mininter y a la Policía Nacional que nos digan cómo poder hacer una guía y cuáles son los pasos para poder colocar una denuncia", resaltó.

Choy informó que los pasos de la guía son, primero, que las víctimas de extorsión mantengan la calma y recopilen todas las evidencias posibles, como mensajes de WhatsApp, grabaciones telefónicas o cualquier nota recibida. Una vez reunida esta información, deben acudir a la unidad policial más cercana para presentar una denuncia detallada y cronológica, en donde podrás solicitar la reserva de tu identidad.

"Tú puedes solicitar la reserva de identidad al denunciar. No de manera anónima, sino de manera protegida. Entonces ellos te van a otorgar un código, es un elemento muy importante porque a veces se filtra la información. En este proceso ya se está elaborando esta reserva de la identidad". añadió.

Choy agregó que es importante "anotar los nombres y los cargos de los oficiales y el fiscal" que ha tomado la denuncia, así como "guardar tu número de expediente de denuncia" y "reportar a las autoridades si es que este tipo de extorsión sigue avanzando".