Detienen a hombre vestido de mujer dentro de un colegio de Miraflores: estaba grabando a los escolares

Un hombre vestido de mujer y con peluca fue descubierto esta mañana dentro del Colegio Mater Purissima, ubicado en la calle José Gálvez, en el distrito limeño de Miraflores.

El sujeto aprovechó que en el centro educativo se celebraba un desfile por Fiestas Patrias para ingresar y, según los padres de familia, comenzar a filmar a los menores.

“Entre los padres de familia detectaron a un hombre vestido de mujer que estaba con la cámara, filmando; e inmediatamente notificaron a seguridad”, declaró a RPP Ernesto un padre de familia.

“De declaraciones de otros padres, dijeron que lo vieron en las inmediaciones del baño de mujeres, de los niños, en los dos patios. Inmediatamente, los padres de familia, inclusive mi persona, tuvimos acción inmediata y avisamos a la seguridad”, añadió.

El sujeto fue intervenido por personal de seguridad del colegio y, posteriormente, llevado a la Comisaría PNP de Miraflores.



“No he hecho nada malo”

El sujeto fue identificado por la Policía Nacional como César Iván Araujo, de 46 años.

En la dependencia policial, el sujeto aseguró que no ha hecho “nada malo” y justificó su accionar, aduciendo de que había ingresado al colegio a presenciar un acto “público”.

“¿Qué he hecho? No he hecho nada malo, solamente filmé el desfile. Todas esas personas estaban ahí. Si desean y quieren, lo hacen (grabar la actividad)”, indicó el hombre, que se identificó como “vecino de Miraflores”.

La excongresista y exministra de la Mujer Rosario Sasieta llegó hasta el Colegio Mater Purissima, para asesorar a los padres, a fin de que puedan denunciar al sujeto.

En la citada escuela estudian aproximadamente mil alumnos, de inicial, primaria y secundaria.



