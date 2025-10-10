Municipalidad de Lima denuncia "intento de asesinato" contra Rafael López Aliaga y exige investigación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se pronunció sobre el grave incidente registrado este viernes cuando un sujeto armado fue reducido por la Policía Nacional del Perú (PNP) por presuntamente pretender asesinar al burgomaestre, Rafael López Aliaga.

Según información proporcionada por la comuna capitalina en un comunicado, el detenido confesó que acudió al evento oficial del alcalde en el distrito de Villa María del Triunfo con la intención de dispararle.

Asimismo, la entidad señaló que el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) confirmó, además, la detención de dos personas más, una de ellas en posesión de una granada.

“La gravedad de la amenaza obligó a una evacuación inmediata del alcalde y a la suspensión total de la actividad, generando consternación, repudio e indignación entre los vecinos que presenciaron los hechos”, se lee en el escrito.

La Municipalidad de Lima condenó este hecho, calificándolo de “acto cobarde, delictivo y premeditado” y exigió una investigación rigurosa y sanciones ejemplares para todos los involucrado.

“Se denunciará penalmente por intento de asesinato. No toleraremos actos criminales contra la autoridad ni contra el orden democrático. Quienes pretendan atentar contra la vida del alcalde o sabotear el trabajo por Lima serán perseguidos sin contemplación y con todo el peso de la ley”, afirmó la comuna.

“Quiero agradecer a la Policía”

Rafael López Aliaga, horas después de que se frustrara un presunto atentado en su contra, ofreció sus primeras declaraciones durante un evento en San Juan de Miraflores, donde supervisaba el avance de la nueva vía rápida Juan Pablo II.

Pese a lo ocurrido, el alcalde aseguró encontrarse “perfectamente” y agradeció la acción inmediata de la Policía Nacional.

“Estoy perfectamente, muy bien. Quiero agradecer a la Policía Nacional, que tiene inteligencia”, declaró López Aliaga.

Aseguro, además, que este ataque responde a una supuesta “campaña” de los que llamó los “tres grandes enemigos que tiene el Perú”.

“Esta campaña está con tres enemigos claros. Toda esa mafia que viene de Cuba, Venezuela. Todas las narcodictaduras viene de la corrupción de Odebrecht, OAS y empresas constructoras peruanas”, aseveró.

