Rafael López Aliaga critica a Dina Boluarte por la escasez de obras durante su gestión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a cuestionar este domingo la gestión de la presidenta Dina Boluarte por la escasez de obras para la ciudadanía así como por insistir en financiar a Petroperú pese a sus problemas financieros.

"¿Díganme una obra de Dina Boluarte? Una, unita… ¿Dónde está la plata? ahí hay un presupuesto enorme del Gobierno central y no hay ninguna obra. Más que tirarse la plata en Petroperú, quebradazo, y le siguen metiendo billete, pero grandes cantidades de dinero", manifestó tras participar de una actividad en San Martín de Porres.

López Aliaga dijo también que insistirá ante organismos judiciales nacionales y extranjeros para que las empresas Odebrecht y Brookfield paguen una indemnización al Perú por los peajes concesionarios a Rutas de Lima.

"Lo que vamos a pedir es que Odebrecht y Brookfield le paguen al Perú una indemnización superior a los 3 mil millones de dólares. Que nos compense todo el daño que nos han hecho", señaló.

El burgomaestre de Lima planteó hace una semana al Congreso implementar y aprobar una propuesta para que se reduzca la cantidad de ministerios en el Ejecutivo, esto con el fin de que haya mayor presupuesto a favor de las obras de infraestructura en el país.