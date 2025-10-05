Últimas Noticias
Rafael López Aliaga critica a Dina Boluarte por la escasez de obras durante su gestión

Rafael López Aliaga critica a Dina Boluarte por la escasez de obras durante su gestión
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El burgomaestre de Lima señaló que el Ejecutivo ha preferido dar dinero para financiar a Petroperú en lugar de presentar obras.

Lima
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a cuestionar este domingo la gestión de la presidenta Dina Boluarte por la escasez de obras para la ciudadanía así como por insistir en financiar a Petroperú pese a sus problemas financieros.

"¿Díganme una obra de Dina Boluarte? Una, unita… ¿Dónde está la plata? ahí hay un presupuesto enorme del Gobierno central y no hay ninguna obra. Más que tirarse la plata en Petroperú, quebradazo, y le siguen metiendo billete, pero grandes cantidades de dinero", manifestó tras participar de una actividad en San Martín de Porres. 

López Aliaga dijo también que insistirá ante organismos judiciales nacionales y extranjeros para que las empresas Odebrecht y Brookfield paguen una indemnización al Perú por los peajes concesionarios a Rutas de Lima. 

"Lo que vamos a pedir es que Odebrecht y Brookfield le paguen al Perú una indemnización superior a los 3 mil millones de dólares. Que nos compense todo el daño que nos han hecho", señaló.  

El burgomaestre de Lima planteó hace una semana al Congreso implementar y aprobar una propuesta para que se reduzca la cantidad de ministerios en el Ejecutivo, esto con el fin de que haya mayor presupuesto a favor de las obras de infraestructura en el país.

Día Mundial del Turismo: un sector que crece, pero no logra superar las cifras prepandemia en el Perú

Este 27 de setiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. En el Perú, esta actividad representa uno de los motores más importantes del empleo y la economía, pero aún enfrenta retos para recuperar las cifras antes de la COVID. ¿Cuáles son? Conoce los detalles en el siguiente informe de Geraldine Hernández.
Rafael López Aliaga Dina Boluarte

