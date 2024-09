Otra empresa de transportes extorsionada: choferes de Translima reciben amenazas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Luis Maraví: "Venimos sufriendo de esta extorsión ya varios años"

El gerente de la Empresa de Transportes Translima, Luis Maraví, precisó que la mayoría de ataques extorsivos a choferes de los buses se han reportado en los distritos de San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Callao y Carabayllo. | Fuente: RPP

El gerente de la Empresa de Transportes Translima, Luis Maraví, denunció este viernes que extorsionadores de nacionalidad extranjera amenazan a choferes de las unidades vehiculares, exigiendo cupos desde hace varios años, a pesar de que estos hechos han sido denunciados.

En Ampliación de Noticias, precisó que la mayoría de los ataques extorsivos a la empresa -a cargo de seis rutas en la capital- se ha reportado en los distritos de San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Callao y Carabayllo.

"Nosotros venimos sufriendo de esta extorsión ya varios años y, a pesar de que se han hecho las denuncias respectivas, han caído en saco roto. Después de más de dos años, recién las autoridades están tomando cartas en el asunto porque ya han escalado. De solamente dejar anónimos, de haber disparado a algunas unidades, inclusive en una ocasión ya que no accedimos a lo que nos pedían, pusieron dinamita a dos vehículos de Translima", dijo.

Ante la creciente ola de amenazas y extorsiones, Luis Maraví indicó que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, comunicó con Translima y señaló que la empresa de transportes mantiene coordinaciones con la vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez.

Además, Luis Maraví recordó que ante las primeras amenazas extorsivas a las unidades de transporte la comisaría del sector no quiso recibir la denuncia.

"La respuesta de estos señores que siempre andan en motocicleta de uno o de dos, dispararon contra el vehículo en la parte donde está el conductor. De eso como está filmado, me acerqué a la comisaría del sector y no quisieron recibir la denuncia. ¿Por qué? Porque decían que no, que esto tenía que irse a de frente a la avenida España, a la Dinincri, y yo decía: 'no, esto ha sido acá en esta zona del sur y la comisaría del sector es esta comisaría y me tienen que recibir. Dinincri me llamó, hicimos las coordinaciones, estuvieron seis meses investigando", relató.

Transporte ilegal beneficiado

Para el gerente de la empresa Translima, los transportistas informales se benefician con las extorsiones a los buses de transporte formal.

"Por eso siempre le digo a las autoridades en la informalidad ahí están metidos los señores que nos están amenazando, los que pretenden extorsionarnos. Antes de la pandemia siempre había informalidad, pero ahora se ha triplicado, quintuplicado la informalidad. Y señores nos estudian, se venden como informales y saben quién es el gerente, saben quién es el administrador, saben cómo se mueven las rutas y por eso saben en qué momento golpear", afirmó.

Luis Maraví informó que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se ha comprometido a acompañar las denunciar por extorsión para que tengan más peso.

"La ATU se está volviendo como tercero civil. La ATU ha ofrecido que va a sacar una norma donde cuando hay estos casos ellos se van a poner como partícipes del daño. Van a activar a su procurador para que nos acompañe a las denuncias que hacemos y estas denuncias tengan peso y eco en las autoridades policiales", manifestó.