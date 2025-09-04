Pareja de 'El Monstruo' fue recluida en el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Liseth Albina Ruiz Cruz, alias 'La Patrona' pareja de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', sindicada por la Policía y la Fiscalía de ser parte de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte', fue recluida en el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres ubicado en el distrito limeño de Chorrillos.



Ruiz Cruz fue internada en este recinto carcelario luego de que la Junta de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinará su reclusión en este centro de internamiento de nuestra ciudad capital.



Desde el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos, Liseth Albina Ruiz Cruz, alias 'La Patrona', afrontará el proceso penal que se le inició bajo mandato de prisión preventiva por un plazo de 36 meses por el presunto delito de organización criminal en agravio del estado.



En junio último, la investigada fue arrestada en Santa Cruz, Bolivia, país del que fue extraditada en atención a una orden de detención preliminar que dictó en su contra el Poder Judicial del Perú a raíz de este caso.



Según la Policía y la Fiscalía, 'Los injertos del cono norte' es una red ilícita que está dedicada a la extorsión de empresarios, microempresarios, transportistas, colectiveros, entre otros, mediante llamadas telefónicas, mensajes, audios y videos, a cambio de que las víctimas entreguen cupos de dinero para no atentar contra sus vidas y las de sus familiares.



A la fecha el Poder Judicial dicto prisión preventiva de 20 presuntos miembros de la organización criminal, comparecencia restringida para cinco y arresto domiciliario para dos.



El último 28 de agosto, el Poder Ejecutivo aprobó solicitar a las autoridades de Paraguay la extradición de Erick Luis Moreno Hernández , alias 'El Monstruo', con el fin de que cumpla una condena que dictó el Poder Judicial de nuestro país en su contra por el delito de robo agravado.

