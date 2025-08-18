Últimas Noticias
Capturan a presunto delincuente sindicado de ser el brazo armado de alias 'El Monstruo'

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

De acuerdo con el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, se incautó explosivos que estaban destinados a ser utilizados en ataques contra empresas y negocios, especialmente en Lima Norte.

Seguridad
00:00 · 03:41
La detención tuvo lugar en una vivienda de la cuadra 9 de la avenida Metropolitana, en el distrito limeño de Carabayllo.
La detención tuvo lugar en una vivienda de la cuadra 9 de la avenida Metropolitana, en el distrito limeño de Carabayllo.

La Policía Nacional capturó a Juan Carlos Aguirre Puma, alias 'Chiqui', de 39 años, identificado como el presunto brazo armado de la organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo'

La detención tuvo lugar en una vivienda de la cuadra 9 de la avenida Metropolitana, en el distrito limeño de Carabayllo.

Durante el operativo, se incautó un arsenal considerable que incluía ocho armas de fuego, municiones para armas de largo alcance y una cantidad significativa de explosivos.

Según el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, estos explosivos estaban destinados a ser utilizados en ataques contra empresas y negocios, especialmente en Lima Norte.

El coronel Montúfar agregó que la investigación policial vinculó a Aguirre Puma con 'El Monstruo' a través de información obtenida por otras personas y la evidencia encontrada en su celular.

¿Quién es alias 'Chiqui'?

Aguirre Puma es señalado como una figura clave dentro de la organización, responsable de coordinar y capturar a individuos para llevar a cabo actividades delictivas bajo las órdenes de 'El Monstruo'.

Entre las acciones delictivas que se le imputan se encuentra la participación en la ejecución de un vigilante de mercado el pasado 12 de agosto, lo que refuerza su vinculación con actividades criminales violentas.

Las autoridades han destacado que esta captura representa un golpe importante para la organización criminal, debilitando su estructura operativa. La Policía Nacional ha reiterado su compromiso de perseguir a cualquier individuo que intente continuar con las actividades de esta red delictiva.

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

