PNP desarticuló a ‘Los Desalmados del Hampa’, banda dedicada a la extorsión en distintos distritos

Los sospechosos fueron intervenidos en operativos realizados en SMP y en el Callao. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional desarticularon la peligrosa banda criminal ‘Los Desalmados del Hampa’, vinculada a la extorsión y delitos conexos en distintos distritos de Lima y Callao.

Personal de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) realizó un operativo simultaneo en distintos inmuebles de San Martín de Porres (SMP) y en la provincia constitucional del Callao, permitiendo la captura de cinco presuntos integrantes de la organización delictiva.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los sospechosos como Erika Luisa Huaya Mozombite, Hilda Mozombite Gutiérrez, Dominick Angélica Chilcón Miller, Ruth del Carmen Fernández Chunga y Jorge Óscar Vidal Zapata.



Detalles de la investigación

De acuerdo con la Policía Nacional, los detenidos tenían en su poder tres teléfonos celulares, seis tarjetas de crédito y diversas prendas de vestir, los cuales serán sometidos a peritaje especializado para fortalecer las investigaciones.

Las investigaciones determinarán en qué crímenes estaban involucrados ‘Los Desalmados del Hampa’.

Cabe mencionar que, según cifras del Ministerio Público, los distritos con más denuncias por extorsión son San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Comas, Callao y Ventanilla.

