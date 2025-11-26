Presunto extorsionador habría sido asesinado con su propia arma en medio de balacera en Villa El Salvador

La víctima, un ciudadano venezolano de aproximadamente 20 años, fue ultimado en una balacera frente al parque Grupo 1 en Villa El Salvador. La Policía maneja la hipótesis de que fue atacado con su propia arma de fuego.

Un hombre de nacionalidad venezolana, de aproximadamente 20 años y presuntamente dedicado al cobro de cupos mediante extorsión, fue asesinado en una balacera ocurrida frente al parque Grupo 1 en el sector 1 del distrito de Villa El Salvador, en Lima.

Según información proporcionada por el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, la víctima habría sido ultimada con su propia arma de fuego durante un intento de cobro extorsivo.

El incidente, que involucra a dos detenidos, se enmarca en un presunto caso de "gota a gota", y las investigaciones continúan en curso para esclarecer los detalles.

La balacera tuvo lugar en los exteriores de una vivienda, frente al parque Grupo 1, donde el presunto delincuente llegó para realizar actos extorsivos.

El comandante Arriola dijo a RPP que se trata de "un caso de gota gota" en el que el que presunto extorsionador fue ultimado "con la misma arma que ha llegado a a probablemente asesinar a dos sujetos también de nacionalidad venezolana".

No obstante, Arriola puntualizó que las investigaciones del caso aún "están en curso".

Respuesta policial y diligencias en la zona

Los vecinos de la zona reportaron haber escuchado múltiples disparos, lo que los llevó a alertar inmediatamente a las autoridades.

Arriola indicó que La Policía activó una "respuesta rápida", con la intervención del coronel Valer, comisario del sector, y del mayor Canchari, jefe de la zona.

Esta acción resultó en la detención de dos personas relacionadas con el suceso.

Personal de peritos de criminalística de la Policía llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes, y al cierre de esta nota esperaban al representante del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cuerpo.

De los dos detenidos, uno se encuentra en la Depincri de Villa El Salvador para ser interrogado. El segundo está recibiendo atención médica en el área de emergencia del hospital de Villa El Salvador, tras haber recibido múltiples disparos durante el incidente.

Los familiares de la víctima arribaron al sitio de la balacera, pero evitaron "brindar información con respecto a la situación presentada".