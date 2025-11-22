Lambayeque: orquesta de cumbia recibe mensaje de extorsión con dinamita y balas en Chiclayo

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que la orquesta musical, ‘Estrellas de la Cumbia', fue víctima de un intento de extorsión a través de WhatsApp.

Ellos denunciaron que recibieron un mensaje que incluía un video en el que se mostraban cartuchos de dinamita y balas colocadas sobre un papel con el nombre de la orquesta.

Los presuntos extorsionadores exigían un pago de 20 000 soles para no atentar contra los integrantes de la agrupación.

"No vaya a ser cosa que en alguna presentación les caigamos a balazos en el escenario y cualquiera de ustedes resulte herido", se lee en el mensaje.

En el video enviado se observan tres balas de revólver y 20 cartuchos de dinamita, junto con cables similares a los usados en la minería.

Los delincuentes se identificaron como ‘La nueva generación’ y aseguraron que la información sobre los conciertos y presentaciones proviene del propio entorno de la orquesta.

La Policía Nacional indicó que ya se encuentra investigando el caso para dar con los responsables de esta extorsión.

Según la entidad, ‘Estrellas de la Cumbia’ ha sido víctima de este tipo de amenazas en cuatro ocasiones anteriores.