Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Golpe a la trata de personas: rescatan a 30 mujeres que eran explotadas laboral y sexualmente en Puente Piedra

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Entre las víctimas, se encontraban ciudadanas peruanas y extranjeras. Según la investigación fiscal, las mujeres fueron captadas para ser explotadas laboral y sexualmente.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 01:19
La intervención se llevó a cabo en el distrito limeño de Puente Piedra y dejó seis personas detenidas.
La intervención se llevó a cabo en el distrito limeño de Puente Piedra y dejó seis personas detenidas. | Fuente: Video: RPP / Fotos: PNP

Treinta mujeres fueron rescatadas durante un operativo conjunto del Ministerio Público y de la Policía Nacional contra una organización criminal dedicada a la trata de personas.

La intervención se llevó a cabo en el distrito limeño de Puente Piedra y culminó con seis personas detenidas.

Entre las víctimas, se encontraban ciudadanas peruanas y extranjeras; quienes, según la investigación fiscal, fueron captadas en situación de vulnerabilidad para ser explotadas laboral y sexualmente.

El allanamiento se llevó a cabo en tres locales nocturnos del distrito, uno de ellos propiedad de Miguel Sánchez (50). De acuerdo con la PNP, el sujeto registra antecedentes por proxenetismo y trata de personas.

La Municipalidad de Puente Piedra previamente había clausurado el local de Sánchez; sin embargo, este continuaba funcionando.

Los intervenidos permanecen detenidos y bajo una investigación preliminar, mientras se define su situación legal.

Por otro parte, las autoridades dispusieron que las mujeres rescatadas reciban atención especializada.

Asimismo, la PNP y el Ministerio Público han anunciado que continuarán con los operativos contra el delito de trata de personas.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Fiscalía reporta más de 900 denuncias por trata de personas de enero a junio

Según información del Ministerio Público, entre enero y junio de 2025, se ingresaron 942 denuncias por trata de personas.

Este delito puede ser sancionado con penas de 8 hasta 35 años de cárcel, de acuerdo con el Código Penal.

Informes RPP

Inseguridad, informalidad y poca capacidad de gasto: los grandes desafíos en las regiones del norte del Perú

El Instituto Peruano de Economía presentó el Índice de Competitividad Regional (INCORE) en el cual, solo La Libertad, Lambayeque y Áncash figuran entre las diez primeras posiciones. Repasamos los factores que los posicionan de esa manera y aquellos que afectan su buen desempeño. Andrés Carhuapoma y Óscar Sánchez con el siguiente informe.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Puente Piedra Trata de personas Inseguridad ciudadana

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA