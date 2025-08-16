Caen ‘Los Mexicanos’ en el Cercado de Lima: presuntos extorsionadores fueron detenidos tras persecución

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cinco presuntos extorsionadores fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP), tras una persecución a balazos en pleno Cercado de Lima. La intervención se registró en las inmediaciones del jirón Cusco y la avenida Abancay.

De acuerdo con los primeros reportes de la PNP, los detenidos son sindicados de integrar la banda criminal conocida como ‘Los Mexicanos’, dedicada al cobro de cupos a los comerciantes del Cercado de Lima.

La intervención policial fue llevada a cabo por agentes del Grupo Terna y del Departamento de Investigación Criminal de La Victoria.

Durante la persecución, los agentes de la PNP tuvieron que realizar varios disparos al aire para reducir a los detenidos que portaban armas, cuchillos, municiones y un revólver.

Tras ser detenidos, los sujetos fueron trasladados a una sede policial del Cercado de Lima para las investigaciones correspondientes.

Hombre fue asesinado en la avenida Argentina

Los actos delictivos no cesan en el Cercado de Lima. En las últimas horas, un hombre fue asesinado dentro de una camioneta, a la altura de la cuadra 28 de la avenida Argentina, cerca del cruce con la avenida Universitaria, en el límite con la provincia constitucional del Callao.

La víctima, identificada como Abraham Rojas Juñuruco (39), falleció de un disparo en el pecho cuando se desplazaba por la zona en la camioneta de su hermana, según fuentes policiales consultadas por RPP.

Según testigos, el hombre fue interceptado por sujetos armados a bordo de una motocicleta, que le dispararon a sangre fría.

Las investigaciones iniciales han descartado que el crimen esté relacionado a un robo, ya que la víctima tenía todas sus pertenencias.