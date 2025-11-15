Rímac: detienen a un hombre acusado de integrar red de explotación y pornografía infantil

La Policía Nacional, a través de la División de Trata de Personas, capturó a un hombre presuntamente involucrado en los delitos de explotación y pornografía infantil.

La operación se ejecutó tras una alerta emitida por la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales de la Policía de Panamá, según confirmó el coronel PNP Orlando Gonza Quispe, jefe de esta división.

“Se trata sobre una un reporte, una alerta desde Panamá… sobre la existencia de personas naturales que estarían con la posesión y la comercialización de información pornográfica tanto audiovisual y de tipo fotográfico”, declaró.

El intervenido fue identificado como Jorge Jonathan Chávez Levi (43), quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes, para continuar con las diligencias de ley.

Durante el operativo, los agentes policiales incautaron un teléfono móvil y diversos dispositivos de almacenamiento digital.

La Policía no descarta que el detenido forme parte de una red criminal de mayor alcance y que operaría en otras zonas de la capital y del país.