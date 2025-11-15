Surco: capturan a tres hombres acusados de extorsionar a una empresaria

Según la PNP, los detenidos pretendían cobrar 10 000 soles a la empresaria del rubro de la panadería y a otros comercios de la avenida Los Próceres. Durante el operativo, la policía incautó un arma de fuego, municiones, dinero proveniente, aparentemente, de las extorsiones y un teléfono móvil.

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División de Investigación de Extorsiones, capturó a tres presuntos extorsionadores, de nacionalidad venezolana, quienes pretendían atentar contra una panadería, ubicada en la cuadra 15 de la avenida Los Próceres, en el distrito limeño de Surco.



El coronel Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, señaló que los detenidos buscaban enviar un mensaje extorsivo a una empresaria del rubro de la panadería para evitar ataques contra su vida o su establecimiento. Los implicados exigían una fuerte suma de dinero para no ejecutar estos actos delictivos.



"Definitivamente, esta persona, ante el raqueteo diario criminal que realizaban a bordo de este vehículo, mostrando esa arma de fuego, venían sometiendo, torturando psicológicamente a la víctima, que accedió a pagar una parte, 500 soles", dijo.



Según detalló el jefe PNP, los intervenidos pretendían cobrar 10 000 soles a este negocio y a otros comercios de la zona.



Durante el operativo, la policía incautó un arma de fuego, municiones, dinero proveniente, aparentemente, de las extorsiones y un teléfono móvil. Además, se informó que un menor de edad, también de nacionalidad venezolana, habría participado en esta actividad ilícita.



Los detenidos ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley.