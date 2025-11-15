Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Surco: capturan a tres hombres acusados de extorsionar a una empresaria

Los detenidos ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes
Los detenidos ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Según la PNP, los detenidos pretendían cobrar 10 000 soles a la empresaria del rubro de la panadería y a otros comercios de la avenida Los Próceres. Durante el operativo, la policía incautó un arma de fuego, municiones, dinero proveniente, aparentemente, de las extorsiones y un teléfono móvil.

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División de Investigación de Extorsiones, capturó a tres presuntos extorsionadores, de nacionalidad venezolana, quienes pretendían atentar contra una panadería, ubicada en la cuadra 15 de la avenida Los Próceres, en el distrito limeño de Surco. 

El coronel Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, señaló que los detenidos buscaban enviar un mensaje extorsivo a una empresaria del rubro de la panadería para evitar ataques contra su vida o su establecimiento. Los implicados exigían una fuerte suma de dinero para no ejecutar estos actos delictivos.

"Definitivamente, esta persona, ante el raqueteo diario criminal que realizaban a bordo de este vehículo, mostrando esa arma de fuego, venían sometiendo, torturando psicológicamente a la víctima, que accedió a pagar una parte, 500 soles", dijo.

Según detalló el jefe PNP, los intervenidos pretendían cobrar 10 000 soles a este negocio y a otros comercios de la zona. 

Durante el operativo, la policía incautó un arma de fuego, municiones, dinero proveniente, aparentemente, de las extorsiones y un teléfono móvil. Además, se informó que un menor de edad, también de nacionalidad venezolana, habría participado en esta actividad ilícita. 

Los detenidos ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley.

Lima
00:00 · 01:46

Te recomendamos

Informes RPP

¿El oro vale más que la vida?: El rostro de la minería ilegal en el Perú

El asesinato de 13 trabajadores en Pataz, en la sierra de La Libertad, puso en evidencia el rostro más violento de la minería ilegal. Una economía que crece en silencio, moviendo miles de millones de dólares, pero dejando a su paso muerte, contaminación y comunidades enteras marcadas por la ausencia del Estado. Conoce cuánto mueve esta actividad, por qué se expande y qué riesgos representa para el país en el siguiente informe de Geraldine Hernández.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Policía Nacional del Perú PNP Extorsión en Lima Inseguridad ciudadana en Lima Surco

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA