Un taxista fue asesinado a balazos dentro de su vehículo en el Rímac

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El conductor fue acribillado presuntamente por sujetos que se hicieron pasar como pasajeros para abordar su unidad.

Lima
00:00 · 01:40
El crimen ocurrió en el sector de El Altillo.
El crimen ocurrió en el sector de El Altillo.

Un nuevo crimen tiñe de sangre las calles de Lima. Esta vez, un taxista fue asesinado a balazos dentro de su vehículo, en el sector de El Altillo, en el distrito del Rímac.

Según versiones preliminares, el conductor fue acribillado presuntamente por sujetos que se hicieron pasar como pasajeros para abordar su unidad.

La esposa del chofer aseguró que la víctima no tenía enemigos ni había sido amenazada, por lo que no se explica por qué se ensañaron con tal violencia con su cónyuge.

“Lo han llamado (para) que haga una carrera, la verdad no sé. Me sorprende, no sé qué hacía por acá”, manifestó, visiblemente afectada por lo ocurrido.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del crimen y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Dentro del vehículo, los peritos encontraron hasta ocho casquillos de bala, lo que habla a las claras de la ferocidad del homicidio.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron al taxista asesinado como Víctor Quispe Briones, de 41 años. El hombre, lamentablemente, deja a dos menores hijos en la orfandad.

Las investigaciones apuntan a un posible ajuste de cuentas, pero esto tendrá que ser dilucidado con las investigaciones, que ya están en marcha.

Rímac Inseguridad ciudadana Policía Nacional

