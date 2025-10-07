Crimen en Áncash: cantante fue asesinado de siete balazos en Huarmey

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un cantante fue asesinado de siete balazos durante la madrugada de hoy, martes, en el distrito y provincia de Huarmey, en la región Áncash, según informó la Policía Nacional de la jurisdicción.

La víctima fue identificada como Elvis Junior Reyes Flores, quien momentos antes del ataque se encontraba cantando en un cumpleaños en una casa de la urbanización Nery.

Según las primeras investigaciones policiales, Elvis Reyes salió del inmueble y fue en este momento en que los sicarios que llegaron a bordo de una motocicleta lo interceptaron.

Posteriormente, los atacantes le dispararon en reiteradas ocasiones y luego huyeron del lugar.

Autoridades arribaron a la escena del crimen

Los efectivos del Área de Investigación Criminal (Areincri) de Huarmey y el representante del Ministerio Público arribaron a la escena del crimen para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del asesinato. Elvis Reyes deja en la orfandad a dos menores de edad.