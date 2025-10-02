Últimas Noticias
Un joven fue asesinado a puñaladas en plena vía pública en Santa Anita

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Según sus familiares, el joven fue atacado por delincuentes en represalia por resistirse a ser asaltado. El crimen ha causado gran conmoción entre los vecinos de la calle Virú.

Policiales
La PNP ha capturado a dos sospechosos del crimen.
La PNP ha capturado a dos sospechosos del crimen. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Las calles de Lima, nuevamente teñidas de sangre. Esta vez, un joven fue asesinado a puñaladas en plena vía pública, en la calle Virú, en el distrito de Santa Anita, al este de la capital.

La víctima, identificada como Manuel Antonio Aguanario Ramírez (30), fue atacada por dos sujetos desconocidos justo cuando regresaba a casa desde su centro de estudios.

Según sus familiares, el joven fue apuñalado por delincuentes en represalia por resistirse a ser asaltado.

“A él lo estaban persiguiendo, le siguieron a robarlo, a asaltarlo. Él quiso entrar a casa, pero no le ha dado el tiempo. Comienza a correr y ahí es donde lo pican, lo apuñalan. Le perforaron el pulmón”, dijo a RPP.

Sospechosos detenidos

Agentes de la Policía Nacional desplegaron un operativo de búsqueda y captura de los presuntos asesinos, tras lo cual se logró intervenir a dos sospechosos.

Estos sujetos fueron llevados a la sede de la Depincri Ate-Santa Anita, para continuar con las diligencias de ley. Los familiares de la víctima exigieron justicia y que el crimen no quede impune.

Al cierre de este informe, personal policial había establecido un perímetro en el lugar del ataque, a fin de recabar pruebas para poder identificar a los homicidas.

