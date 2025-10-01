Un muerto y dos heridos en ataque armado contra combi llena de pasajeros en el Callao [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El crimen ocurrió en la calle 5, cerca del cruce con la avenida Colonial. | Fuente: RPP

Terror en el Callao. Un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas en un ataque armado contra una combi de transporte público, en la calle 5, cerca del cruce con la avenida Óscar R. Benavides (también conocida como Colonial), en la provincia constitucional.

La unidad del Consorcio Vial Colonial, que estaba llena de pasajeros, fue interceptada por sujetos armados, que realizaron hasta cuatro disparos contra el chofer.

“Se escucharon cuatro disparos, no sabíamos qué pasaba. Me asomé y vi que bajaron todos los pasajeros de la combi”, relató un testigo a RPP.

En la balacera, el cobrador de la combi recibió un fatal impacto de bala, muriendo en el acto; mientras que el chofer y otro trabajador de la empresa de transportes resultaron heridos.

Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanecen con pronóstico reservado.



Crimen en investigación

Agentes de la Comisaría PNP Carmen de la Legua-Reynoso llegaron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para realizar las diligencias de ley.

La víctima mortal fue identificada como Jackson Gabriel Gámez Navarro, de 27 años. En tanto, los heridos responden a los nombres de Pablo José Hernández Santana (chofer) y José Daniel Hernández Vázquez.

Representantes de la empresa Consorcio Vial Colonial llegaron al lugar del ataque armado y aseguraron que son extorsionados por hasta tres bandas criminales, que les exigen diversos montos de dinero al día, para dejarlos trabajar en paz. Por ello, sospechan que el atentado está vinculado a estas organizaciones delictivas.

Al cierre de esta nota, el fiscal de turno ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue del Callao, para continuar con las pesquisas.

