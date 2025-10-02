Últimas Noticias
San Juan de Miraflores: bus de la empresa Vipusa fue atacado a balazos en plena ruta

Una testigo afirmó que una de las balas llegó a rozar al conductor.
Una testigo afirmó que una de las balas llegó a rozar al conductor.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque, ocurrido a la altura del paradero Nueva América.

Policiales
00:00 · 01:06

Un bus de la empresa de transporte público Vipusa fue atacado a balazos mientras realizaba su recorrido por el distrito limeño de San Juan de Miraflores. El hecho ocurrió a la altura del paradero Nueva América, según reportaron testigos.

Según los testimonios, el vehículo fue impactado por varios disparos, a pesar de que iba lleno de pasajeros.

Una testigo afirmó que una de las balas llegó a rozar al conductor, aunque afortunadamente no se registraron heridos.

Cabe señalar que este no sería el primer atentado contra unidades de la empresa Vipusa, la cual cubre las rutas entre Ancón y Pachacamac.

Según se ha informado, dicha compañía ya habría sido blanco de otros ataques armados en plena ruta, lo que genera preocupación entre los conductores y usuarios.

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

Tags
San Juan de Miraflores Policía Nacional del Perú inseguridad ciudadana

