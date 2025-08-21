Reportan ataque a chofer de bus de la empresa Santa Catalina en SJL: Policía no descarta uso de "proyectil de arma de fuego"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El general PNP Hugo Felipe Monroy se pronunció sobre el ataque al transportista. | Fuente: RPP

En medio de la jornada de paro convocado por un sector de transportistas, se ha reportado el ataque a balazos contra un chofer de la empresa Santa Catalina, en la zona de Bayóvar, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

En un video publicado en redes sociales, se ve a la unidad en la puerta del Hospital San Juan de Lurigancho, hasta donde habría llegado el conductor por sus propios medios.

“Acaban de meter un balazo a un chofer de la Santa Catalina. Estamos en el hospital acá, acaba de ingresar”, señala una persona, que sería un transportista.



Ataque en investigación

Al respecto, en diálogo con RPP, el general PNP Hugo Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, confirmó el ataque contra el chofer del bus, pero apuntó que el caso se encuentra en investigación.

“Lo que sí podría adelantar es que este vehículo de la empresa de transporte Santa Catalina, más conocida como la 23, estaba vacío. Solamente con el chofer, no estaba de servicio”, señaló.

“Él (el chofer) por sus propios medios ha conducido el vehículo hacia el Hospital San Juan de Lurigancho. Está siendo atendido por los médicos”, añadió.

El alto mando indicó que la Policía Nacional maneja dos hipótesis en torno a este ataque, no descartándose que esté relacionado con la negativa del chofer a acatar el paro convocado por un sector de transportistas.

“Todavía no tenemos el diagnóstico fehaciente respecto al elemento con el cual hubiera sido violentado (el chofer). No descartamos un proyectil de arma de fuego o en su defecto un objeto contundente”, manifestó Hugo Felipe Monroy.

“Tenemos dos líneas de investigación. De repente, por un lado, un acto extorsivo o un acto violento por, de repente, haber salido a laborar. Estamos todavía en proceso, ya el jefe de la Depincri está en el lugar”, agregó.

Cabe mencionar que el paro convocado por un sector de transportistas tiene su origen precisamente en los altos índices delictivos que afectan al país, siendo este gremio uno de los más golpeados por este flagelo.

