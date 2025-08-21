Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Reportan ataque a chofer de bus de la empresa Santa Catalina en SJL: Policía no descarta uso de "proyectil de arma de fuego"

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En diálogo con RPP, el general PNP Hugo Felipe Monroy aseguró que se manejan hasta dos hipótesis en torno a este ataque. El chofer llegó por sus propios medios al Hospital San Juan de Lurigancho.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 02:40
SJL
El general PNP Hugo Felipe Monroy se pronunció sobre el ataque al transportista. | Fuente: RPP

En medio de la jornada de paro convocado por un sector de transportistas, se ha reportado el ataque a balazos contra un chofer de la empresa Santa Catalina, en la zona de Bayóvar, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

En un video publicado en redes sociales, se ve a la unidad en la puerta del Hospital San Juan de Lurigancho, hasta donde habría llegado el conductor por sus propios medios.

“Acaban de meter un balazo a un chofer de la Santa Catalina. Estamos en el hospital acá, acaba de ingresar”, señala una persona, que sería un transportista.

@pukapuka_pukapuka

♬ sonido original - Puka_puka

Ataque en investigación

Al respecto, en diálogo con RPP, el general PNP Hugo Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, confirmó el ataque contra el chofer del bus, pero apuntó que el caso se encuentra en investigación.

“Lo que sí podría adelantar es que este vehículo de la empresa de transporte Santa Catalina, más conocida como la 23, estaba vacío. Solamente con el chofer, no estaba de servicio”, señaló.

“Él (el chofer) por sus propios medios ha conducido el vehículo hacia el Hospital San Juan de Lurigancho. Está siendo atendido por los médicos”, añadió.

El alto mando indicó que la Policía Nacional maneja dos hipótesis en torno a este ataque, no descartándose que esté relacionado con la negativa del chofer a acatar el paro convocado por un sector de transportistas.

“Todavía no tenemos el diagnóstico fehaciente respecto al elemento con el cual hubiera sido violentado (el chofer). No descartamos un proyectil de arma de fuego o en su defecto un objeto contundente”, manifestó Hugo Felipe Monroy.

“Tenemos dos líneas de investigación. De repente, por un lado, un acto extorsivo o un acto violento por, de repente, haber salido a laborar. Estamos todavía en proceso, ya el jefe de la Depincri está en el lugar”, agregó.

Cabe mencionar que el paro convocado por un sector de transportistas tiene su origen precisamente en los altos índices delictivos que afectan al país, siendo este gremio uno de los más golpeados por este flagelo.

Te recomendamos

Informes RPP

De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú

Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que Perú enfrenta demoras mucho mayores que otros países para llevar un proyecto minero desde el descubrimiento hasta la producción, lo que frena inversiones y limita el crecimiento económico. Conoce cuáles son estos proyectos, los motivos y su impacto en la vida de los peruanos, en este informe de RPP Economía en colaboración con el IPE.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
SJL San Juan de Lurigancho Inseguridad ciudadana Policía Nacional Paro de transportistas

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA