Asesinan a ciudadano venezolano afuera de una casa de apuestas de San Martín de Porres

El crimen ocurrió en la avenida Pacasmayo, cerca de un mercado. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos afuera de una casa de apuestas, ubicada en la avenida Pacasmayo, cerca del mercado Horizonte, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima.

Testigos consultados por RPP indicaron que el extranjero estaba parado en la vía pública, cuando de pronto fue interceptado por un sujeto desconocido que le disparó a sangre fría.

El crimen causó gran conmoción entre los vecinos, que alertaron que la zona es insegura, especialmente en las noches, ya que hay poca presencia policial y de serenos de SMP.

“En la noche se vuelve solitario. Tenemos miedo. Caminar por acá es complicado. Por aquí no hay (presencia policial), muy poco, demasiado poco”, mencionó un residente.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta dos casquillos de bala.

Fuentes de la investigación identificaron al ciudadano venezolano asesinado como Reinaldo Cumache Jiménez, de 31 años.

Las pesquisas de la PNP apuntan a un presunto ajuste de cuentas, pero esto aún está en el ámbito de la especulación.

Al cierre de esta nota, se esperaba la llegada de personal del Ministerio Público, para que ordene el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima.

