Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Asesinan a ciudadano venezolano afuera de una casa de apuestas de San Martín de Porres

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El extranjero fue interceptado por un sujeto desconocido que le disparó a sangre fría. Las investigaciones de la PNP apuntan a un presunto ajuste de cuentas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 01:38
El crimen ocurrió en la avenida Pacasmayo, cerca de un mercado.
El crimen ocurrió en la avenida Pacasmayo, cerca de un mercado. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos afuera de una casa de apuestas, ubicada en la avenida Pacasmayo, cerca del mercado Horizonte, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima.

Testigos consultados por RPP indicaron que el extranjero estaba parado en la vía pública, cuando de pronto fue interceptado por un sujeto desconocido que le disparó a sangre fría.

El crimen causó gran conmoción entre los vecinos, que alertaron que la zona es insegura, especialmente en las noches, ya que hay poca presencia policial y de serenos de SMP.

“En la noche se vuelve solitario. Tenemos miedo. Caminar por acá es complicado. Por aquí no hay (presencia policial), muy poco, demasiado poco”, mencionó un residente.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta dos casquillos de bala.

Fuentes de la investigación identificaron al ciudadano venezolano asesinado como Reinaldo Cumache Jiménez, de 31 años.

Las pesquisas de la PNP apuntan a un presunto ajuste de cuentas, pero esto aún está en el ámbito de la especulación.

Al cierre de esta nota, se esperaba la llegada de personal del Ministerio Público, para que ordene el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima.

Te recomendamos

Informes RPP

De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú

Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que Perú enfrenta demoras mucho mayores que otros países para llevar un proyecto minero desde el descubrimiento hasta la producción, lo que frena inversiones y limita el crecimiento económico. Conoce cuáles son estos proyectos, los motivos y su impacto en la vida de los peruanos, en este informe de RPP Economía en colaboración con el IPE.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
San Martín de Porres SMP Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA