SMP: PNP resguarda el patio de maniobras de la empresa El Rápido un día después de ataque a balazos

Este es el panorama en el patio de maniobras de la empresa El Rápido, que ayer fue atacada a balazos. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional están resguardando este martes, 19 de noviembre, el patio de maniobras de la empresa de transportes El Rápido, en San Martín de Porres (SMP), un día después de que sujetos armados atacaran a balazos el recinto.

Un equipo de RPP llegó esta mañana hasta el lugar y constató que hay resguardo policial en las inmediaciones, para garantizar la seguridad de los pocos choferes que han decidido trabajar.

Y es que nuestra reportera indicó que escasos buses de El Rápido han salido a circular en las primeras horas del día. Los conductores evitaron declarar, pero off the record reconocieron que tiene mucho miedo de ser víctimas de un nuevo atentado.

Como se recuerda, la madrugada de ayer, martes, sujetos desconocidos llegaron al patio de maniobras de El Rápido y realizaron múltiples disparos contra el portón metálico del predio.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y establecieron un perímetro, donde encontraron hasta ocho casquillos de bala. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales en este atentado.

