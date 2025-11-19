Comisión de Mujer y Familia aprueba proyecto que garantiza pensión a hijos de transportistas víctimas de la criminalidad

La Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República, presidida por la parlamentaria Milagros Jáuregui, aprobó con amplia mayoría el predictamen del Proyecto de Ley N.º 12602/2025-CR, presentado por la congresista Ruth Luque, que propone otorgar una pensión de orfandad a los hijos de trabajadores del transporte público fallecidos a causa de la inseguridad ciudadana, la extorsión o la delincuencia mientras cumplían sus funciones.

A través de un comunicado, el Legislativo indicó que esta iniciativa tiene como objetivo asegurar el bienestar, desarrollo integral y continuidad educativa de los menores afectados, reconociendo la situación de vulnerabilidad en la que quedan tras la pérdida de su principal sustento económico.

Asimismo, señaló que el beneficio está dirigido a menores de 18 años, y se prolonga hasta los 24 años si cursan estudios superiores o técnicos.

“El Estado no puede mantenerse indiferente ante este dolor ni las consecuencias sociales de la violencia; detrás de cada víctima hay familias que han quedado desamparadas”, sostuvo Jáuregui durante el debate.

Otras iniciativas aprobadas

En la misma sesión, la comisión aprobó por unanimidad el predictamen del Proyecto de Ley N.º 11842/2024-CR, impulsado por la congresista Jéssica Córdova, que modifica el Código Penal a fin de reforzar las sanciones contra la exposición o el abandono en situación de peligro de niños, adolescentes y personas dependientes.

La propuesta busca cerrar vacíos normativos y garantizar sanciones más severas frente a actos de negligencia que pongan en riesgo la vida y la integridad de los más vulnerables.

Asimismo, se aprobó el predictamen conjunto de los Proyectos de Ley N.º 11635/2024-CR, de la congresista Katy Ugarte, y N.º 13074/2025-CR, del legislador Edgard Reymundo, que amplía la definición de desplazados internos para incluir a personas afectadas por desastres naturales, emergencias o eventos provocados por acción humana, permitiendo una respuesta estatal más oportuna y adecuada.

Finalmente, la comisión aprobó el Proyecto de Ley N.º 11342/2024-CR, de la congresista Vivian Olivos, que fortalece la aplicación de la prueba anticipada en casos de trata de personas y delitos contra la libertad e indemnidad sexual que involucren a niñas, niños y adolescentes. El objetivo de dicha medida es evitar la revictimización y asegurar procesos judiciales más eficientes y protectores.