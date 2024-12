El Agustino: un delincuente fue capturado por comerciante cuando ingresó a robar a edificio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Seguridad El Agustino: un delincuente fue capturado por comerciante cuando ingresó a edificio a robar

El delincuente fue captado por las cámaras de seguridad del local. | Fuente: Captura cámaras de seguridad

El dueño de un edificio donde se alquilan locales comerciales capturó a un delincuente cuando este ingresó al predio a robar. El incidente se produjo en un edificio ubicado en el jirón Áncash, en el distrito de El Agustino.

El propietario del edificio, identificado como Alexis Waldia Paredes (61), sorprendió al malhechor cuando este se encontraba dentro del lugar. El sujeto responde al nombre de Jhoni Kevin Cabrera García (28) e ingresó al predio sin autorización.

De acuerdo con el dueño del local, sorprendió al delincuente cuando estaba ingresando al edificio. El sujeto portaba una mochila y se estaba llevando diversos aparatos electrónicos dentro de ella, entre ellos una laptop y un sistema de luces.

“Yo he subido al cuarto piso. Él hombre ha entrado y justo me encuentro con él en el trayecto de la entrada y le pregunto qué estaba haciendo acá en el local, y me dice que le habían alquilado para un evento. Yo como lo he visto con las bolsas y la mochila, le he revisado y se estaba llevando algunos artefactos”, explicó el propietario.

El delincuente fue trasladado a la comisaría

Tras el encuentro, el propietario se puso en contacto con el serenazgo de El Agustino. Posteriormente, los efectivos llegaron al inmueble, detuvieron al intruso y lo trasladaron a la comisaría de Santoyo para que se realicen las diligencias correspondientes.