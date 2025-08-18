Últimas Noticias
La Libertad: joven fue detenido cuando recibía encomienda con stickers de bandas criminales

Este trabajo de inteligencia policial forma parte de los 3 131 operativos realizados a nivel nacional en las últimas 24 horas, indicó el Ministerio del Interior.
Este trabajo de inteligencia policial forma parte de los 3 131 operativos realizados a nivel nacional en las últimas 24 horas, indicó el Ministerio del Interior. | Fuente: Mininter
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El hombre de 24 años fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal de La Libertad, donde se le incautó una motocicleta y dos municiones de armas de fuego.

Una persona de 24 años fue detenida por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el momento en que acudió a una agencia para recibir una encomienda que contenía stickers adhesivos con los símbolos de las bandas criminales 'Los pulpos', 'La jauría' y 'La cruz blanca'.

Se trata de Jean Piere Tucto Urtecho, alias 'Loco', quien fue intervenido en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo (región de La Libertad). 

En un comunicado, el Ministerio del Interior (Mininter) señaló que el joven fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de La Libertad, donde se le incautó la motocicleta en la que “pretendía huir” y dos municiones de armas de fuego calibre 380.

Rescate de 12 mujeres víctimas de explotación sexual

Otro duro golpe fue realizado por los efectivos policiales en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, donde fueron detenidos cuatro miembros de la banda criminal 'Los románticos del sur' por el presunto delito contra la dignidad humana-explotación sexual.

Los intervenidos fueron identificados como Carlos Cornejo Córdova (47), Keily Pineda Barrios (37), Guadalupe Mejía Oviedo (21) y Carlos Guerreros Berrospi (21), detalló la cartera ministerial.

De igual forma, fueron rescatadas doce mujeres, siendo cuatro de nacionalidad peruana, siete venezolanas y una paraguaya.

