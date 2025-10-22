¿Será necesario prorrogar el estado de emergencia? Esto opina el alcalde de La Victoria

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rubén Cano estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, consideró que la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao era “impostergable”, debido a los altos índices de inseguridad ciudadana, que se evidencia con crímenes reportados casi a diario.

“Se tenía que dar el estado de emergencia. El país estaba avasallado por la delincuencia, por el sicariato y la extorsión; estaba desangrándose, todos los días teníamos muertos”, manifestó en Ampliación de Noticias.

Al ser consultado por la prohibición de dos personas en una motocicleta -una de las medidas del estado de emergencia-; el burgomaestre reconoció que esto puede generar inconvenientes entre las personas que utilizan este medio de transporte para actividades lícitas, como llevar a sus hijos al colegio.

“Pero si estamos en guerra (contra la inseguridad), como dijo el presidente; tenemos que tomar estas decisiones. Sé que es muy incómodo para algunas personas que no son delincuentes, que utilizan su movilidad para poder llevar y hacer su trabajo, llevar a la familia, llevar a los niños, movilizarse a la familia, (pero) no va a ser posible esta vez”, agregó.



¿Será necesario prorrogar el estado de emergencia?

En otro momento, el alcalde de La Victoria se refirió a la posibilidad de que el estado de emergencia en Lima y Callao se prorrogue más allá de los 30 días pactados inicialmente.

“Yo pienso que en un mes vamos a evaluar y posiblemente se tenga que ampliar el estado de emergencia. No creo que el tiempo nos alcance, el problema es mayor”, comentó.

El funcionario edil resaltó que se esté endureciendo el control penitenciario, como parte del estado de emergencia. En ese sentido, resaltó las medidas anunciadas, como el apagón eléctrico en las celdas o la restricción de las visitas a los internos.

