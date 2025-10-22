Últimas Noticias
Gobierno endurece control penitenciario en Lima y Callao tras declarar estado de emergencia

Las visitas estarán limitadas exclusivamente a familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad
| Fuente: Presidencia | Fotógrafo: JAIRO DIAZ
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM establece restricciones de visitas en penales, apagones eléctricos en celdas y la eliminación de antenas ilegales de telecomunicación, medidas que buscan frenar la criminalidad organizada.

El Gobierno oficializó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 30 días, a través del Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el incremento de delitos vinculados al crimen organizado, sicariato y extorsiones.

Entre las disposiciones más estrictas, se encuentran aquellas referidas al control penitenciario. El decreto establece que los internos del régimen cerrado ordinario solo podrán recibir una visita semanal, mientras que los del régimen cerrado especial tendrán derecho a una visita quincenal.

Además, las visitas estarán limitadas exclusivamente a familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Otra de las medidas dispuestas es el apagón eléctrico en las celdas, que permitirá únicamente la iluminación básica.

Asimismo, se ordenó el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicaciones ilícitas, cuya supervisión y sostenimiento quedará a cargo de las Fuerzas Armadas.

Evalúan disposiciones de control de tránsito

Estas acciones se enmarcan en el esfuerzo del Ejecutivo por restringir la comunicación ilegal desde los centros penitenciarios, señalados en diversas investigaciones como centros de operaciones de redes de extorsión.

En paralelo, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas realizarán patrullajes conjuntos en zonas críticas, mientras se evalúan nuevas disposiciones de control en el tránsito y la seguridad ciudadana.

