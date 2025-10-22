Especialista advierte que restricciones del estado de emergencia impedirían realizar marchas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno de José Jerí declaró el estado de emergencia en Lima y Callao por un plazo de 30 días, como una medida para enfrentar a la inseguridad ciudadana y ante los constantes casos de asesinatos, de extorsión y cobros de cupos.

El Decreto Supremo 124-2025-PCM establece que la Policía Nacional se encargará del control del orden interno, con el apoyo directo de las Fuerzas Armadas.

Restricciones en el estado de emergencia

El nuevo estado de emergencia abarca la restricción de circulación de dos personas adultas en motocicletas, así como la suspensión de derechos constitucionales, como la libertad y seguridad personales, y la inviolabilidad de domicilio.

Asimismo, el Ejecutivo dispuso restricciones a las visitas en los penales y el apagón eléctrico en las celdas mientras rija esta medida.

El Ejecutivo también puso prohibiciones a las actividades públicas, pues las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas que impliquen el aglomeramiento de personas deberán contar con el permiso correspondientes de las autoridades competentes.

Las actividades que no tengas carácter masivo sí podrán realizar sin necesidad de permiso previo.

Especialista advierte sobre limitaciones para realizar marchas

El presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras Latam, José Saavedra Molina, advirtió que esta medida también implicaría que las marchas no se puedan llevar a cabo, sobre todo por las restricciones a la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

“Yo creo que las movilizaciones no se van a poder dar, no les van a dar autorizaciones para que circulen. Están suspendidos los derechos de libre tránsito y eso significa que no puedes ir en multitud a marchar o a reclamar algo. Eso queda suspendido”, declaró en Ampliación de Noticias.

El especialista consideró que, aunque se pidan los permisos, es previsible que la Prefectura deniegue las autorizaciones para próximas manifestaciones durante el estado de emergencia.

“Evidentemente, si piden un permiso no se lo va a dar la Prefectura, no hay garantías, con lo cual los ciudadanos no podrán salir a protestar ni a manifestarse”, acotó.

La denominada ‘Generación Z’ ha convocado una movilización para este sábado 25 con el fin de exigir justicia para Eduardo Ruíz Sáenz, rapero conocido que ‘Trvko’ que falleció en el Cercado de Lima, tras las protestas del miércoles 15.