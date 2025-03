Exjefe de la DINI sobre el Estado de Emergencia: "Es un completo fracaso"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El exjefe de la DINI, Juan Carlos Liendo, calificó en RPP como "desarticuladas" las medidas anunciadas por el Gobierno de Dina Boluarte el día de ayer en relación a la inseguridad nacional, en donde dijo que el anuncio del servicio militar obligatorio "está dentro del ámbito del Consejo de Seguridad Nacional".



"Ese problema se debe tratar en el Consejo de Seguridad Nacional, que es una institución del Estado con normas y procedimientos. Los políticos no lo quieren hacer porque ahí se firman actas de la toma de decisiones", dijo.

"Esta situación de medidas populistas a una voluntad de la pena de muerte, a una reforma policial sin una estructura clara, significa que el Gobierno no tiene ni rumbo, no tiene ni capacidad ni voluntad de enfrentar los verdaderos problema de seguridad que afronta el país (...) No se puede establecer una estrategia de respuesta efectiva con una institución que está en crisis", agregó en La Rotativa del Aire.



"Las autoridades responsables de protegernos a nivel político están involucradas en investigaciones fiscales" Juan Carlos Liendo, exjefe de la DINI

Gobierno en crisis

En ese sentido, Liendo remarcó que el problema se relaciona con la inestabilidad que muestran las instituciones "responsables de protegernos a nivel político" ya que se encuentran "involucradas en investigaciones fiscales".

"No evidencian una estrategia, simplemente son declaraciones sin contenido ni proyección de materialización. La aproximación del Gobierno hacia las soluciones han venido siendo un caos", comentó en La Rotativa del Aire.

Respecto al Estado de Emergencia, medida que comenzó el día de ayer con la presencia de las Fuerzas Armadas, sostuvo que es "anticonstitucional" y "un completo fracaso".

"La única vía constitucional para que las FF.AA. salgan a las calles es cuando la Polícia haya sido rebasada y viene el estado de excepción. Ahí es cuando las FF.AA. toman control del orden interno para que la Polícia vuelva a trabajar. La ley es débil e inconsecuenten en donde los militares no actúan porque no tienen las garantías jurídicas para hacer una verdadera presencia", enfatizó el exjefe de la DINI.