La Victoria: presuntos delincuentes se llevaron cargando una motocicleta en plena avenida

En la capital se reportan al menos por día un promedio entre cinco a siete robos de vehículos menores. | Fuente: RPP

Un joven trabajador sufrió el robo de su motocicleta cuando se encontraba estacionada frente a una vivienda en la cuadra 16 de la avenida Aviación, en el distrito limeño de La Victoria.

De acuerdo con el registro de algunas cámaras de seguridad, en un primer momento, un hombre vestido con una chaqueta negra y un casco observa el lugar, mira la motocicleta y luego la mueve hacia la vereda de la zona de estacionamiento.

Al ver que no podía llevarse la unidad, llamó a otras dos personas por teléfono que llegaron de inmediato para poder llevarse la motocicleta.

El registro, no obstante, no pudo captar todo el recorrido de los delincuentes. Por esa razón el agraviado está solicitando ayuda a la municipalidad para poder acceder a más cámaras de seguridad.

"No se ve en las cámaras en la avenida Aviación hacia dónde se la llevan. Pero el ángulo de la cámara solo enfoca que la cargan y la sacan hasta la pista y al parecer la llevan en un triciclo, motocar, motocarguero, no se sabe, o en un Station Wagon. Entonces yo quisiera que me ayuden a recuperar mi herramienta de trabajo", dijo la víctima.

Esta unidad menor es de color negro con algunas partes de color amarillo. Es de marca Nexus. Cualquier información se puede reportar a la Policía.

Respecto de las cifras del año 2023 de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE), en la capital se reportan al menos por día un promedio entre cinco a siete robos de vehículos menores.