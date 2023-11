Director de la Región Policial Lima afirmó que no es necesario declarar a La Victoria en estado de emergencia

Lima Director de la Región Policial Lima consideró que no es necesario declarar en estado de emergencia a La Victoria

El director de la Región Policial Lima, general PNP Roger Pérez Figueroa, afirmó que “no es necesario” declarar en estado de emergencia el distrito limeño de La Victoria luego de las amenazas de la banda delincuencial denominada “Los Gallegos”, un ala de la organización criminal transnacional 'Tren de Aragua', contra ciudadanos peruanos.

Cabe señalar que, tras los hechos de violencia registrados esta semana, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de La Victoria consideró solicitarle al Ejecutivo que se declare en estado de emergencia el distrito.

“Vemos de que no es necesario. Sin embargo, no debemos relacionar los estados de emergencia con la gran cantidad de policías. Si bien es cierto un distrito se puede declarar en emergencia principalmente es porque tenemos una herramienta legal para la policía que nos permite ser más efectivos en el trabajo. No se ha evaluado aún, pero hasta el momento creemos a nivel policial de que no es necesario declarar o pedir el estado de emergencia”, explicó Roger Pérez Figueroa.

En conferencia de prensa, realizada este viernes, el director de la Región Policial Lima informó que se aumentó a 1 900 el contingente de policías que resguardarán La Victoria y El Agustino, distritos donde la tensión se ha incrementado luego de que varios vecinos expulsaron a un grupo de ciudadanos extranjeros acusados de robar y cobrar cupos a comerciantes y mototaxistas de ambos distritos.

Asimismo, Roger Pérez Figueroa ha dispuesto la alerta permanente para brindar la seguridad necesaria a los vecinos de La Victoria.

Suspenden clases en colegios

El Ministerio de Educación (Minedu), a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), informó que los colegios ubicados en los distritos de San Luis, La Victoria y El Agustino podrán optar para este viernes, 3 de noviembre, brindar clases bajo la modalidad virtual tras los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días.

Un equipo de RPP constató que varios colegios de La Victoria han suspendidos sus clases presenciales por el temor a las amenazas de grupo criminales extranjeros . Por ejemplo, los colegios José Carlos Mareategui, Andrés Avelino Cáceres, Ramón Castilla, entre otros, se mantienen en virtualidad hasta que la situación se calme en esta zona de la ciudad.