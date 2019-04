La comuna limeña realizó el operativo en el marco del programa “Lima 360°, todos juntos por la seguridad ciudadana”. | Fuente: Foto: Municipalidad de Lima

La Municipalidad de Lima clausuró durante la noche del último viernes siete bares del emblemático jirón Quilca debido a faltas de seguridad y salubridad, además del incumpliendo de permisos municipales.

Entre los negocios clausurados en el operativo se encuentran el tradicional bar Queirolo, donde el personal municipal halló insectos en la cocina, por lo que se impuso una multa del 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT); es decir S/ 2,100. En tanto, también se le sancionó por riesgo alto en sus instalaciones, con una multa de S/ 4,200 (1 UIT), además de la clausura por 30 días.

Asimismo, se clausuró el bar Don Lucho, donde se halló evidencia de la presencia de roedores, además de no contar con licencia de funcionamiento vigente. Otros bares clausurados fueron Portón de Quilca, donde se halló insectos en los baños, además de no contar con licencia y presentar riesgo alto; Taberna Toscana, por presentar riesgo alto y no contar con infraestructura sanitaria adecuada, y algunas cantinas ubicadas en la cuadra 2 del jirón Quilca.

El operativo fue realizado con el apoyo de la Policía Nacional, y personal de Serenazgo, Fiscalización, Defensa Civil y Sanidad de la Municipalidad de Lima.