Todo lo que sabe de la desaparición de una adolescente de 13 años en San Juan de Miraflores

Lima Caso Lucero

El martes, 30 de enero, una adolescente de 13 años, identificada como Lucero, desapareció cuando se dirigía desde su vivienda a una tienda en el asentamiento humano Pamplona Alta del distrito limeño de San Juan de Miraflores.

Los familiares de la menor de edad denunciaron este jueves el caso a través del Rotafono de RPP y La Rotativa del Aire, tras recibir una respuesta indignante el miércoles 31 por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la Comisaría de Pamplona: "Ayer regresé de vuelta y el suboficial que me ha atendido no estaba de turno, me han dicho 'venga mañana porque el suboficial no está'", dijo el padre de la adolescente.

Cámaras registra huida

Las cámaras de seguridad de la zona registraron a la menor caminando por una calle cercana a la bodega donde acudió a comprar golosina el martes 30. De pronto se observa a un hombre que parece estar persiguiendo a la adolescente, quien corre cruzando una calle y desaparece cerca a las 6 de la tarde.

“De la cámara de video de la tienda, donde supuestamente mi hija iba para comprar, unos minutos antes también se le ve al hombre que estaba en esa tienda mirando como sospechoso”, indicó Eliza Pozada, madre de la adolescente.

Cámaras de seguridad registraron a Lucero al parecer huyendo de un sujeto el día de su desaparición. | Fuente: RPP

Los padres de Lucero, gracias a las cámaras de seguridad de la tienda, lograron identificar al sujeto como Ángel Arturo Luna Coragua. El hombre habría habría mantenido conversaciones por redes sociales con la menor de edad y sería el mismo que la perseguía en la calle.

"Fuimos a la comisaría a presentar la denuncia, sacamos los documentos del pata. Mediante el chat, también lo hemos ubicado. (…) Ángel Arturo Luna Coragua de (…) 22 años o 24 años", indicó Percy Quispe, padre de la menor.

Con la información obtenida, los padres de familia junto a la Policía Nacional llegaron hasta la vivienda del sujeto en el distrito de Villa El Salvador, pero no dieron con él y solo las personas, que viven en el domicilio, señalaron que Ángel Arturo Luna Coragua ya no reside en el lugar.

Al día siguiente el papá de Lucero decidió pedir a la Comisaría de Pamplona información actualizada de la desaparición de su hija. Sin embargo, solo recibió como respuesta que debía aguardar por la llegada del agente policial que tomó su denuncian en un primer momento. El agente en mención llegaba un día después.

“Ayer no me han atendido. Me dijeron que el oficial en turno que me atendió esta denuncia no estaba y que estaba de descanso”, dijo Percy Quispe.

"Los procedimientos no son así"

Tras la denuncia de los padres de Lucero, el jefe de la Región Policial de Lima, general PNP Enrique Hugo Felipe Monrroy, indició a RPP que se había aplicado el protocolo respectivo para este tipo de casos.

"Los procedimientos no son así, se acepta la denuncia inmediatamente. Tenemos una unidad especialidad especializada en desaparecidos, los protocolos y procedimientos están dados", indicó la autoridad policial.

Además, el general PNP Enrique Hugo Felipe Monrroy se comprometió a tomar medidas y establecer lo que corresponda con el efectivo policial que pudiese haber cometido un error.

"Los protocolos existen para temas de desaparecidos, se toma la denuncia, se sube a un sistema a nivel nacional para la búsqueda y se dé informe inmediato", agregó.

Jefe de la Región Policial de Lima, general PNP Enrique Hugo Felipe Monrroy | Fuente: RPP

Llamado a la ciudadanía y PNP

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hizo este jueves un llamado a la ciudadanía para contribuir con cualquier información que facilite la ubicación de Lucero, llamando a la Línea 114.

Invocó también a la Policía Nacional a activar todos los mecanismos a su alcance, entre ellos, la geolocalización y otros sistemas tecnológicos disponibles, para contribuir a la rápida ubicación de la adolescente. "¡La desaparición es una forma de violencia!", publicó en sus redes sociales.

Asimismo, el Ministerio de la Mujer precisó que, a través del Programa Nacional Aurora, se encuentra brindando atención integral a madre de adolescente Lucero.

"Además, se coordinó con la comisaría del sector acciones para su búsqueda y la programación de las diligencias de ley para dar con su pronta ubicación", indicó en su cuenta X, donde compartió una fotografía de la menor con sus características y la ropa el día de su desaparición.

🚨 ¡Ayúdanos a encontrarla!



Lucero Liliana Quispe Pozadas (13) desapareció el 30 de enero en el distrito de San Juan de Miraflores, Lima. Mide 1.55 m, tiene ojos y cabello color negro.

Es de contextura delgada.



Vestía top blanco, pantalón jean azul claro y zapatillas de… pic.twitter.com/hatM63CraF — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) February 1, 2024