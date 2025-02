En minutos, delincuentes roban mercadería valorizada entre 7 y 8 mil soles de una importadora en SJM

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El robo se produjo en una importadora en Pamplona Baja, en el distrito de San Juan de Miraflores. | Fuente: RPP

Dos sujetos -en cuestión de minutos- se llevaron mercadería valorizada entre 7 y 8 mil soles de una importadora, ubicada en la calle Juan Dávalos, en Pamplona Baja, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

Según la propietaria del negocio, quien conversó con RPP, los delincuentes esperaron el cierre del negocio y que la calle se encontrara desolada para manipular la caja del suministro de luz y -así- evitar que las cámaras de seguridad graben sus movimientos.

Sin embargo, las cámaras de vigilancia de las viviendas cercanas sí lograron captar las acciones de los sujetos. En las imágenes se observa que un vehículo se acerca a la puerta de la vivienda, un hombre baja del auto y abre su maletera para ingresar toda la mercadería hurtada.

“La caja de afuera [fue manipulada], la luz, y automáticamente mis cámaras dejaron de funcionar. Lo que primero se encargaron de sacar fueron mis dos cajas registradoras con el dinero. [También] se ve en la cámara que se han estado llevando ventiladores y, en el otro lado, han estado metiendo productos. Se han llevado entre dinero y productos, algo de 7 a 8 mil soles”, relató la dueña del local.

Propietaria del negocio afectado sobre colocar la denuncia: “Es una pérdida de tiempo”

Asimismo, la propietaria indicó que aún no ha colocado la denuncia por el acto delictivo, pues considera que “es una pérdida de tiempo” debido a que las cámaras de seguridad aledañas no lograron captar el número de placa del vehículo en el que los delincuentes huyeron, llevándose la mercadería.

“No he hecho la denuncia porque en las cámaras de seguridad no se ve la placa. Sin pruebas, la Policía no hace nada. Para nosotros ir a poner la denuncia, que nos llamen a investigar y volver a ir, es pérdida de tiempo”, acotó.

En esa misma línea, la dueña del negocio indicó que ambos hombres huyeron luego de que una vecina se percató de sus movimientos dentro del local.

Por su parte, los vecinos de la zona han solicitado a las autoridades mayor patrullaje y que les brinden más seguridad a todos los residentes.