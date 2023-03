Vecinos han presentado sus quejas ante la Municipalidad de San Martín de Porres | Fuente: RPP

Una furgoneta abandonada en la cuadra 32 de la avenida José Granda, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP), se ha convertido en un refugio de personas de malvivir, además de la acumulación de basura en los alrededores de esta unidad. Ello, según la denuncia de los vecinos de la urbanización Condevilla.

A través de RPP Noticias, Ana Rojas, representante legal de la Asociación Comerciantes Juan Pablo II, se mostró preocupada por la situación y precisó que ya había intentado comunicarse con las autoridades para tratar de solucionar el problema.

"A raíz de este vehículo que se encuentra acá en la avenida José Grande se ha incrementado robos. Es una tira de fumaderos. El carro está botado y es una pestilencia. Nosotros hemos presentado documentos a la municipalidad el 28 de noviembre y ahí nos dicen que no hay plata, que no tienen grúa para llevar el carro", aseveró.

"Nosotros le hemos dicho que aunque sea mitad y mitad, y me dicen que no, que cualquier grúa no puede ingresar porque tiene un proceso y que eso tiene que autorizar la Municipalidad de Lima o la Municipalidad de San Martín de Porres. Nos sugieren también que pongamos una denuncia en la Fiscalía. Ellos han notificado al dueño del vehículo y hacen caso omiso. Lo que nosotros pedimos es que nos escuchen, que retiren ese vehículo porque acá se fomenta bastante delincuencia", agregó.

El vehículo de placa B8W-843, sobre todo en las noches, sirve a delincuentes para esconderse detrás de él y asaltar a las personas que transitan por esta avenida. Los vecinos se han mostrado preocupados porque la inseguridad ha aumentado en esta zona.