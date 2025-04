Mujer sufre un violento robo en la puerta de su casa en SMP: "No puede hablar", asegura su hermana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del robo. | Fuente: RPP

Una psicóloga sufrió un violento robo en la puerta de su vivienda, ubicada en la cuadra cuatro del jirón Sánchez Cerro, en la urbanización Mesa Redonda, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

La mujer recibió golpes a la altura de la cabeza en su intento por proteger a una paciente. Tras el brutal ataque, la salud de la profesional se ha visto afectada, a tal punto que presenta problemas para comunicarse, según informó a RPP su hermana Darcy Rique.

“No sabemos si es por el tema de un trauma o porque le han dado en la cabeza con la cacha (del arma), (pero) no puede hablar, articula muy difícil. Ella estaba completamente bien antes de esta situación. Estamos esperando todavía resultados, tiene que pasar por una tomografía y consultas [médicas]”, apuntó.

Hermana de la víctima tuvo problemas para presentar la denuncia

La pariente de la agraviada también indicó que tuvo inconvenientes cuando se acercó a la comisaría de Independencia para colocar la denuncia del robo.

“No recibieron el video porque no ha habido un interés real en perseguir a los culpables. El video [del asalto] yo lo tenía en el WhatsApp y le digo: ‘te lo paso’ al policía que supuestamente está a cargo de la investigación y me dice: ‘no, tiene que traerlo mañana quemado en un CD para que se quede porque nosotros no recibimos de otra manera porque no es protocolo’. [Entonces], le digo: ‘pero la placa está ahí’. ‘No, yo no necesito datos que no sean los que se acuerda la señorita que está denunciando’, [me dijo el policía]”, acotó.

Tras lo ocurrido, la hermana de la víctima manifestó que la psicóloga no va a poder brindar atención a sus pacientes debido a los problemas de salud que presenta.

Por último, sus familiares han pedido a las autoridades que se refuerce la seguridad en la zona.

Crimen en SMP: asesinan a conductor de transporte público tras recibir amenazas

Un conductor de transporte público de la línea conocida como la ‘S’, que pertenece a la empresa Acuarius, fue asesinado cuando conducía su unidad en la avenida Canta Callao, a la altura de la intersección con Los Alisos, en SMP.

En el cruce de ambas avenidas aparecieron dos hombres a bordo de una motocicleta y dispararon hasta siete veces contra el conductor, que acababa de empezar su ruta desde el paradero inicial, en San Diego. Tras ello, el chofer perdió el control del vehículo e impactó contra una edificación de más de cinco pisos.

La víctima fue identificada como Paul López Estarbridis, un padre de familia que trabajaba en el rubro transportista desde hace aproximadamente 10 años.

Luego de la tragedia, los conductores y cobradores de la empresa Acuarius manifestaron que venían siendo víctimas de extorsión.

"Toda esta semana hemos estado con eso que nos están extorsionando. No hemos salido a trabajar incluso el sábado. Hace dos semanas ha pasado esto, mandaban mensajes. Nos dijeron que sí nos iban a hacer esto, pero no creíamos que era de verdad", señaló uno de los conductores de la empresa.

Según los propios transportistas, una banda criminal -todavía no identificada- les pedía 20 soles diarios por cada unidad de la empresa, que tiene una flota de -al menos- 100 vehículos. Además, los delincuentes les solicitaban una inscripción de 80 mil soles.