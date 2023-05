SMP: vecinos de Palao reportan aumento de robos pese a instalación de rejas y cámaras de seguridad

Los vecinos de la urbanización Palao, ubicado en el distrito de San Martín de Porres (SMP), denunciaron el aumento de robos en la zona. Según relataron los ciudadanos, los delincuentes ingresan a las calles a bordo de motocicletas y mototaxis a pesar de la presencia de rejas y cámaras de seguridad.

Uno de los vecinos, quien prefiere mantener su identidad en secreto para evitar represalias, relató a RPP Noticias su encuentro con uno de los delincuentes. El malhechor trató de quitarle su teléfono celular; sin embargo, la víctima lo enfrentó y pudo evitar el robo.

“En el video, yo aparezco caminando y dirigiéndome hacia mi casa. Estaba con mis audífonos puestos y no me doy cuenta de que me estaban siguiendo hasta que el delincuente baja del mototaxi y me empieza a apuntar con el arma. Cuando quiere arrancharme la mochila, ahí es donde doy la patada y empiezo a perseguir al delincuente. Corro, doblo la esquina y ahí es donde me lanza el arma para que lo deje de perseguir. Los delincuentes logran huir. Finalmente, me di cuenta de que el arma era de juguete”, contó el joven.

Los vecinos de la zona, especialmente los que viven cerca al mercado del mismo nombre, solicitaron a la División Policial Norte 2, la Comisaria de SMP y al Serenazgo Distrital que patrulle constantemente la zona para evitar la presencia de delincuentes y el aumento de robos.

Inseguridad ciudadana

Según el informe Estadísticas de Criminalidad, Seguridad Ciudadana y Violencia, realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se registraron un total de 87 395 denuncias contra el patrimonio entre octubre y diciembre de 2022 en Perú. Esta cifra representa un crecimiento alarmante comparadas a las obtenidos en años anteriores. En 2021 se reportaron 114 394 y 89 723 en 2020.