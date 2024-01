Suplantación de identidad tras el robo de celulares [INFORME]

Si de manera inexplicable su teléfono móvil pierde la señal o deja de funcionar, ¡cuidado!, podría tratarse de la modalidad delictiva denominada "SIM swapping", o "suplantación de la tarjeta SIM". Se trata de una estafa que consiste en duplicar de forma fraudulenta la tarjeta SIM del teléfono móvil de una persona para fines ilícitos. Una vez que la víctima se queda sin servicio telefónico, el ciberdelincuente accede a su información personal y toma el control de su banca digital utilizando los SMS de verificación que llegan al número de teléfono.

Esto le ocurrió a Carmen, una mujer de 43 años, de Huancavelica. Su teléfono perdió señal y luego se dio cuenta de que había sufrido el robo del dinero que tenía y gestionaba mediante los aplicativos instalados en su dispositivo. Además, se vio involucrada en préstamos bancarios que jamás solicitó.

“Me robaron los ahorros de mi vida, me quitaron todo. No sé qué hacer”, contó la mujer.

En esta modalidad, los delincuentes se apoderan de la línea móvil de sus víctimas haciéndose pasar por ellos ante las empresas de telefonía, es decir, suplantándolos. Utilizando información que han obtenido de los afectados, los ladrones cibernéticos logran bloquear la línea móvil para luego obtener una copia del SIM que activan posteriormente en otro dispositivo. Esto puede ocurrir incluso sin que el usuario pierda de sus manos el equipo móvil donde tenía activada la línea original.

La suplantación de identidad en la obtención de líneas móviles ha generado un aumento de los reclamos por servicios no autorizados. Entre enero y junio de 2023, 39 mil usuarios postpago afirmaron no haber adquirido una línea, mientras que más de 10 mil usuarios prepago cuestionaron la existencia de líneas a pesar de existir contratos a sus nombres. Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario en Osiptel, destacó esta problemática.

“Hay cerca de 50 mil personas que, a junio del 2023, postpago o prepago, no reconocen la contratación de esas líneas. ¿Qué han estado haciendo los delincuentes? Bueno, suplantan al titular de la línea. Ellos hacen reposición de chip y utilizan los datos personales del titular y se vacían las cuentas bancarias, porque se reactiva el servicio a un delincuente”, advirtió.

Cuando los delincuentes activan un teléfono celular mediante la suplantación de identidad, no solo se ponen en peligro los ahorros de los agraviados. Haciéndose pasar por ellos, los criminales abren un amplio abanico de posibilidades. Desde solicitar depósitos de dinero a través de mensajes por redes sociales hasta involucrar a las víctimas en casos de extorsión o estafa en los que se utilizan sus nombres.



Advertencias

La falta de medidas preventivas de algunas empresas de telefonía ha terminado en multas superiores a los 25 millones de soles impuestas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) entre el 2020 y el primer trimestre del 2023. Estas sanciones se originan por la venta informal de servicios móviles y el incumplimiento del marco normativo que exige la adecuada identificación de los usuarios al adquirir una línea.

Según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), los motivos más reclamados son las operaciones no reconocidas en el uso de tarjetas de crédito, los préstamos personales y el uso de cuentas de ahorro. Esto se enmarca en la complejidad delictiva donde convergen diversos grupos criminales, según lo explica Milagros Pozo, directora de Fiscalización del Indecopi.

“Por ejemplo, ¿qué problemas puede haber en tarjetas de crédito? Operaciones no reconocidas que es normalmente lo que sucede. Ahora, ¿por qué suceden operaciones no reconocidas? Puede haber de diversas formas, puede ser un fraude, puede ser quizás algún tema de ciberdelincuencia, robo de tarjetas. Hay diversas casuísticas, pero digamos que lo que es más reclamado es tarjetas de crédito y operaciones no reconocidas, y las sanciones van en la misma tendencia. De hecho, el sistema financiero está en el top 10 de las actividades con mayores sanciones”, manifestó.

Por eso, es recomendable que los usuarios de telefonía celular tomen precauciones, pues hoy se utilizan diversos servicios en los teléfonos móviles, como los servicios bancarios. Kenneth Tovar, director de la empresa de ciberseguridad Palo Alto Networks, sugiere tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima del robo financiero digital.

“Llamar inmediatamente al banco, para reportar un posible fraude y que puedan cortar cualquier tipo de transacción. Lo que vas a perder es simplemente usar la tarjeta durante unos días hasta que lo repongan. Eso es lo mejor. Después, cambiar tus datos de claves de correo”, recomendó.

Tenga en cuenta que para la reposición del chip o SIM de la línea telefónica, la operadora está obligada a validar presencialmente la identidad del usuario, lo mismo que la del vendedor. Además, la línea se activa en un máximo de cuatro horas, tiempo en que la empresa está obligada a alertar al usuario sobre dicha reposición a través de un correo electrónico y mensaje de texto. Sea cauteloso y no se deje sorprender por la ciberdelincuencia.