Comas: sujetos detonaron artefacto explosivo en la vivienda del exalcalde Miguel Saldaña

Lima Declaraciones de Miguel Saldaña, exalcalde de Comas.

Miguel Saldaña, exalcalde de Comas, denunció haber sido víctima de un atentado en la puerta de su vivienda este lunes, luego de que desconocidos detonaran un artefacto explosivo en el exterior de su domicilio.

En declaraciones a RPP, Saldaña indicó que el atentado ocurrió poco antes de las ocho de la noche, cuando los sujetos activaron el explosivo en la fachada del inmueble, cuyas puertas de metal quedaron destrozadas. Asimismo, el exburgomaestre dijo que la explosión afectó a sus vecinos.

“He sufrido un atentado que no solo me ha afectado a mi vivienda, sino a mis vecinos de la casa del costado, les ha roto las lunas, hay niños que estaban practicando Tae kwon do y están terriblemente asustados”, sostuvo.

“Asimismo, lamentablemente hay un vehículo de parte de los familiares de los chicos que practicaban tae kwon do que las esquirlas han dañado su puerta y finalmente ustedes pueden ver que ha sido destrozada la reja y puerta de metal”, añadió.

Dijo también que la explosión afectó a Luis Flores, un colaborador suyo que resultó con dolores de cabeza por la explosión de dicho artefacto, por lo que tuvo que acudir a un centro médico.

Ataque previo

El exalcalde dijo que esta explosión se da luego de que el último sábado ocurriera un incidente similar en un club campestre donde celebraba su cumpleaños. Según explicó, entonces dos explosiones de petardos dejaron inutilizable el vehículo de uno de sus invitados.

Respecto de si había sufrido algún tipo de extorsión antes de este ataque a su vivienda, Saldaña indicó que no; sin embargo, sostuvo que existe correlación entre las dos detonaciones y que podrían estar ligadas a su labor como comunicador social en una radio local, donde entrevistó recientemente a comerciantes que fueron desalojados del mercado Chacracerro por la gestión actual del alcalde Ulises Villegas.

“Hay una correlación de hechos. Estos hechos guardan relación en una línea de tiempo. El primero de enero hubo un desalojo en Chacracerro, donde cerca de 1 200 ambulantes fueron despojados de su lugar de trabajo, porque levantaron la pista para que cuando ellos vuelvan el 1 no puedan trabajar”, manifestó.

“Entonces, eso pasó el primero, el día dos me llama una dirigente y me pide por favor un espacio en la radio, que fue bastante sintonizado y lamentablemente el viernes en un tiktok me sindica el alcalde a mí que yo no sé trabajar”, agregó.

En esa línea, el exalcalde hizo un pedido al ministro del Interior, Víctor Torres, para que designe a “personas idóneas” para que realicen la investigación de este caso y hagan el seguimiento que amerita, pues dijo sentirse “totalmente desprotegido” y que la delincuencia busca callarlo de esta forma.