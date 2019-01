El luchador dio el batacazo al unirse al recientemente formado AEW | Fuente: AEW

Tras el anuncio de la creación de la empresa independiente de lucha libre All Elite Wrestling (AEW) por parte de la facción The Elite, mucho se ha especulado al respecto. El abiertamente declarado rival de la WWE mantiene cinco superestrellas independientes que causaron sensación en el 2018: Cody Rhodes (ex WWE), The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson), Hangman Page y Brandi Rhodes, pero necesitaba mostrar su roster completo para dar el golpe fulminante a la compañía de Vince McMahon.

Pues este 8 de enero, All Elite Wrestling realizó una gran manifestación en Jacksonville, Florida, muy cerca de donde WWE está celebrando sus grabaciones de SmackDown Live esta noche para dar más detalles de la compañía.

Durante la conferencia realizada frente a un grupo de aficionados, se anunció a “Hangman” Adam Page, Joey Janela, Brit Baker y Penélope Ford. La empresa estará patrocinada por el inversionista Shad Khan (dueño de los Jacksonville Jaguars).

Sin embargo, las mayores sorpresas a puertas del evento "Double or Nothing" no tardaron en llegar. El primero fue el ingreso al plantel de Pac, el conocido Neville de WWE. El luchador demostró una gran calidad luchística durante su paso por la compañía, pero sintió que su personaje no era bien construido por los creativos.

Y el máximo anuncio brindado fue el ingreso de Chris Jericho, la legendaria figura del wrestling: “¡Soy Chris Jericho y estoy dentro con toda la lucha libre de élite! ¡Sorpresa!”

“No estoy aquí para cambiar el mundo. AEW no va a cambiar al mundo. ¡Vamos a cambiar todo el universo!”, comentó en su presentación.

El primer evento de la nueva empresa, llamado “Double or Nothing” será el próximo 25 de mayo en el MGM Grand Arena, en Las Vegas, Nevada. La expectativa es grande porque hay otra figura rumoreada: Kenny Omega. ¿Qué nos deparará esta compañía?

