WWE | Video: Hulk Hogan reaparece en cámaras para homenajear al fallecido “Mean” Gene Okerlund

El veterano luchador Hulk Hogan hizo una aparición sorpresa en el WWE en la presentación de RAW del pasado lunes 7 de enero. Hogan dirigió un emotivo discurso en tributo a su fallecido amigo, “Mean” Gene Okerlund, el legendario presentador y comentarista deportivo; sus palabras -que comenzaron con su clásico “Let me tell you something, Mean Gene”- fueron enérgicas, vistosas y “en personaje” ya que es lo que Mean Gene hubiera querido.

Luego interpretó una promoción de cómo Gene está en el cielo, organizando un combate en pareja entre Macho Man Randy Savage y el Ultimate Warrior contra Rowdy Roddy Piper y Mr. Perfect; junto a Andre el gigante como réferi invitado, haciendo un recordatorio de todas las estrellas del entretenimiento deportivo que ya no se encuentran entre nosotros.

Hulk Hogan estuvo totalmente ausente en cámaras desde el 2015 hasta el año pasado, en donde fue anfitrión del WWE Crown Jewel. La pérdida de su estimado amigo fue lo que lo sacó del retiro y lo puso frente a los reflectores en esta ocasión.

