El australiano Alexander Volkanovski ganó en el UFC266 por decisión unánime al estadounidense Brian Ortega este domingo en Las Vegas (EEUU) y retuvo el título del peso pluma de la UFC.



Volkanovski venció en una auténtica batalla campal. Valentina Shevchenko demostró, una vez más, que no tiene rivales en su división y Robbie Lawler se cobró 17 años después su derrota ante Nick Díaz.



Primer asalto de bolígrafo y libreta. Respeto mutuo entre campeón y aspirante, ninguno de los todos trató de cerrar la distancia ni arriesgar de más. Volkanovski tomó el centro de la jaula y aterrizó buenas combinaciones cortas, pero contundentes. Ortega buscó alternativas valiéndose de su movilidad ante la presión de su rival.



El estadounidense de origen mexicano esperó sus oportunidades, pero Volkanovski tenía otros planes. Metió una marcha más y siguió buscando sumar dividendos. Ni trató de realizar derribos ni de llevar el combate a la reja como en otras ocasiones.



Ortega pudo conectar a Volkanovski llevarlo a ras de lona y desatar la locura. Colocó hasta dos guillotinas en el cuello del australiano que le pusieron en serios apuros, el campeón se repuso a base de corazón y cambió las tornas, castigó duramente a Ortega que fue salvado por la campana.



El estadounidense incluso tuvo en duda su salida al cuarto asalto, fruto de la pérdida de visibilidad en el ojo derecho. Sin embargo, ambos tenían mucho más que mostrar. Ortega estuvo nuevamente cerca de someter a su rival pero Volkanoski salió del lodo para tratar de finalizar al aspirante, primero en el suelo y después de pie.



El campeón hizo valer su condición de monarca del peso pluma y Ortega rindió tributo a sus raíces mexicanas, fajador y combativo. Espadas en todo lo alto hasta el último suspiro. Volkanovski suma su segunda defensa exitosa del cinturón y su decimonoveno triunfo seguido.

Valentina Shevchenko retuvo título peso mosca

En el peso mosca femenino, la kirguistaní Valentina Shevchenko venció por nocáut a la estadounidense Lauren Murphy en el cuarto asalto. La campeona retuvo el cetro de la división y ya son ocho las victorias que suma al hilo.



Shevchenko fue cautelosa y analítica al comienzo, Murphy, por su parte, trató de buscar su momento para buscar el derribo. La kirguistaní se encargó de marcar la distancia conectando buenos golpes. La campeona fue de menos a más a medida que acotaba las posibilidades de su rival. Se sabía superior en todas las facetas y trasladó la lucha a ras de lona cuando se le antojó.



En el cuarto asalto la kirguistaní cerró la contienda. Conectó una contundente combinación de pie y finalizó a su rival en el suelo, Murphy soportó el castigo que pudo y sucumbió, como todas, contra la campeona. La estadounidense no fue rival para Shevchenko y parece que nadie en la división está cerca de serlo.



Victoria de Robbie Lawler

Guerra entre los estadounidenses Nick Díaz y Robbie Lawler, que buscó desde los primeros compases resarcirse de la derrota ante el mayor de los hermanos Díaz el 2 de abril de 2004, más de 17 años después.



Nick, 2419 días después de su última pelea, fue cogiendo temperatura con el pasar de los minutos. Haciendo gala de ese boxeo poco ortodoxo que siempre le ha caracterizado, Díaz trató de mermar la efervescencia de su rival.



Lawler, ex campeón del peso wélter, llevó la iniciativa desde el centro de la jaula. Díaz trató de hacerse fuerte trabajando el cambio de niveles. Todo un duelo de voluntades en el que no brilló el apartado técnico.



En el tercer asalto Lawler selló el devenir de la pelea con un golpe curvo de derecha que derribó a Díaz, al que invitó a levantarse y seguir con el intercambio. Nick, con el rostro visiblemente ensangrentado y que siempre ha hecho gala de una gran capacidad de encaje, no quiso continuar con el pleito.

