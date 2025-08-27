Dinamarca convoca al enviado de EE. UU. por presuntos "intentos de interferencia" en Groenlandia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La diplomacia de Dinamarca anunció este miércoles 27 de agosto que convocó al encargado de negocios de EE. UU. tras un reportaje de la televisión pública que denunciaba "intentos de injerencia" en Groenlandia, territorio autónomo del reino escandinavo codiciado por la Administración del presidente Donald Trump.

"Cualquier intento de interferir en los asuntos internos del Reino será, por supuesto, inaceptable", remarcó el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, en un comunicado enviado a la agencia de noticias AFP.

"He solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores que convoque al encargado de negocios estadounidense a una reunión en el Ministerio", puntualizó.

Según la televisión pública 'DR', al menos tres estadounidenses vinculados a Donald Trump están llevando a cabo operaciones de influencia en Groenlandia.

Tras su elección, el presidente Trump explicó que "necesitaba" Groenlandia, especialmente para la seguridad de Estados Unidos, y ha reiterado este deseo en múltiples ocasiones.

Groenlandia, apoyada en su poder supervisor, respondió que no estaba en venta y que decidirá su propio futuro.

El encargado de negocios estadounidense en Dinamarca, Mark Stroh, llega al Ministerio de Asuntos Exteriores danés en Copenhague, Dinamarca, el 27 de agosto de 2025. El Ministerio de Asuntos Exteriores danés ha convocado al diplomático estadounidense para mantener una conversación tras un reportaje de la cadena danesa DR sobre intentos de infiltración e influencia en Groenlandia. | Fuente: EFE | Fotógrafo: THOMAS TRAASDAHL

Intentos externos

"Somos conscientes de que actores extranjeros siguen mostrando interés en Groenlandia y su posición dentro del Reino de Dinamarca", declaró este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores danés.

"Por lo tanto, no es sorprendente ver intentos externos de influir en el futuro del Reino en el futuro", agregó.

A finales de marzo, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, causó revuelo al planear una visita no solicitada a la vasta isla ártica.

Ante la indignación generada en Groenlandia, Dinamarca y la mayor parte de Europa, el número dos del Ejecutivo limitó su viaje a la base aérea estadounidense de Pituffik.

En la pasada primavera, los servicios de inteligencia daneses expresaron su preocupación por la posible influencia extranjera, en particular de Rusia, sobre todo durante las elecciones parlamentarias en Groenlandia. Sin embargo, finalmente, no se detectó ninguna interferencia.

Pero las alertas por una posible interferencia en la isla o en la opinión pública de quienes la habitan sigue despertando preocupación en Dinamarca.